En un país que quiere crecer de manera sostenible, la conexión entre universidad, empresa y sociedad no es un lujo: es una necesidad. Se trata de una colaboración auténtica, donde el conocimiento circula en ambas direcciones y se traduce en resultados concretos para el desarrollo.

La universidad no puede quedarse encerrada en sus aulas, ni la empresa limitarse a pensar en cifras, ni la sociedad conformarse con soluciones importadas que no responden a su realidad. Ciencia, innovación y educación deben dar respuestas concretas a los problemas de cada día: empleo digno, desarrollo tecnológico, medioambiente y bienestar social.

Si la academia forma profesionales desconectados del mercado, o si las empresas ignoran la capacidad investigadora de nuestras universidades, todos perdemos. En cambio, cuando estos tres mundos trabajan juntos, nacen ideas que transforman comunidades, productos que conquistan mercados y políticas públicas que se convierten en acciones reales.

En un mundo cada vez más competitivo, aislarse es retroceder. La universidad es el laboratorio de ideas y conocimientos, la empresa es el motor que las impulsa y la sociedad es el escenario donde todo se pone a prueba. Separarlos es romper el triángulo que sostiene el desarrollo.

Por su parte la comunicación juega un papel clave en este proceso. No solo conecta a los tres sectores, también facilita el entendimiento, construye confianza y hace visibles los logros conjuntos. Una estrategia de comunicación clara y transparente permite que la sociedad conozca los aportes de la universidad y la empresa, que las empresas valoren el potencial académico, y que la academia entienda mejor las necesidades sociales y productivas. En otras palabras, la comunicación es el puente que fortalece estos vínculos.

Hoy, en plena transformación digital y con la globalización marcando el ritmo, la relación entre universidad, empresa y sociedad se vuelve aún más estratégica. Esta tríada no es nueva, pero ahora tiene un peso decisivo: sin diálogo y cooperación, el progreso se puede fragmentar y las oportunidades se pierden.

La universidad, más allá de formar profesionales, tiene la misión de producir conocimiento, impulsar la investigación y transferirlo al sector productivo y a la sociedad. Las empresas necesitan ese talento y creatividad para mantenerse competitivas en un mercado cambiante. Y la sociedad —compuesta por ciudadanos, organizaciones y comunidades— no solo recibe los beneficios, también marca los retos que deben enfrentar academia y empresas.

La clave está en construir ecosistemas colaborativos que vayan más allá de los convenios y se conviertan en proyectos reales: investigación aplicada, programas de prácticas, innovación social y soluciones tecnológicas con impacto directo. Así, todos ganan: la universidad fortalece su calidad y pertinencia; la empresa innova y crece de forma sostenible; y la sociedad mejora su calidad de vida.

El objetivo no es solo producir conocimiento, sino ponerlo en acción, cerrando brechas y creando oportunidades. En tiempos de incertidumbre, la alianza universidad–empresa–sociedad es una hoja de ruta confiable para enfrentar desafíos y construir un futuro más equitativo, próspero y sostenible.

La autora es profesora titular y directora

de la Dirección de Artes y Comunicación

de la Universidad APEC