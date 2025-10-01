Sermón del TC al Concejo de Regidores

El Constitucional ha hecho un llamado de atención al Concejo de Regidores del Distrito Nacional, por haber aprobado una normativa que contiene un texto similar a uno que ya fue declarado inconstitucional, con lo cual consideró se incurrió en un atentado a la Constitución, al inobservar el principio de supremacía constitucional garantizado por el artículo 184.

En su sentencia, (TC-0821-25) señaló que al actuar de esa forma se desconoce el carácter vinculante y definitivo de las decisiones del TC, y a su vez advirtió que “una disposición declarada inconstitucional no puede ser reinstaurada bajo una fórmula idéntica, sino que debe ser sustituida por una norma que subsane los vicios detectados en la sentencia que pronunció la inconstitucionalidad…”

Con esas motivaciones, declaró inconstitucional el ordinal 4 de la resolución 4/2018, emitida por el Concejo de Regidores del DN, porque mantuvo el texto que impuso el pago de una tarifa por incumplimiento de las normas legales y municipales que ya había sido anulado, por considerar el TC que es contrario a los artículos 200 y 243 de la Carta Magna, y a los efectos vinculantes de la sentencia TC/0126/16.