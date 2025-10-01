SENASA es más que SENASA

La mitología griega dice que el segundo trabajo de Hércules fue matar a la Hidra de Lerna, una bestia de nueve cabezas que aterrorizaba a los hombres y a la que era imposible dar muerte.

El mito dice que, por cada cabeza cortada surgían dos más, de tal suerte que, por más esfuerzos que se hicieran, todos estarían condenados al fracaso. Hércules supo de boca de Atenea que una de las nueve cabezas era inmortal y que era la que dominaba el resto. Cortada la cabeza principal, la Hidra moriría.

Tres mil años después, el mito sigue siendo útil para explicar cómo enfrentar eficientemente la corrupción administrativa.

La Hidra de la corrupción en el gobierno multiplica sus cabezas mientras más cabezas le cortan. Si bien es cierto que muchas son creaciones de barro de la oposición, otras se crean a partir de los “subsanables” que se van quedando en el camino; de los decretos “destituyentes” que no se corresponden a los sometimientos o investigaciones probatorias correspondientes.

El problema como tal no son los hechos, sino el contexto. Corrupción siempre ha habido y habrá, el problema es la impunidad. Mientras el gobierno navegó con el viento a favor de los presuntos casos de corrupción del gobierno anterior, marchaba a velocidad de crucero. El problema viene ahora, cuando la brisa de las circunstancias sopla en contra, cuando la gente quiere no solamente sangre, también resultados.

Ahora que el gobierno empieza a transitar sobre un campo minado; cuando el contexto internacional es desfavorable a todos los países; el crecimiento decae (a pesar de mantenerse muy por encima de la región); la inflación golpea los bolsillos (aun manteniéndose dentro del rango meta); la oposición comienza a agruparse y a ser más beligerante; ahora, comienzan los problemas internos... justo ahora.

El gobierno es un preso de su propio discurso, el de la lucha contra la corrupción. El relato del Ministerio Público (MP) independiente, tan útil al momento de demarcarse de unas acciones procesales en las cuales, si bien no incidía, sí se beneficiaba –permitiéndole esquivar el estigma de “persecución política”–, ahora se le revierte. El presidente esperará que el MP se pronuncie sobre SENASA para fijar posición, pero los tiempos del MP no son políticos, son técnicos, y, si la investigación viene en la misma guagua que viene el peritaje del Jet Set… para cuando llegue, el gobierno estará en la lona.

Volviendo al mito, valdría la pena recordar que Hércules cortó la cabeza principal de la Hidra, matándola al instante. Ahora que los estoicos están de moda, también habría que recordar que, si bien el gran emperador Marco Aurelio detestaba los juegos de gladiadores, era consciente de que el pueblo necesitaba pan y circo para estar domesticado; y de que, si bien el circo solía ser sangriento, era preferible ver correr la sangre ajena que la propia.