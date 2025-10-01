Que no se repita el bochorno

La intrusión de un grupo ajeno a una escuela para filmar un video musical con contenido vulgar y mensajes aberrantes constituye una burda violación de la Ley General de Educación.

Esta ley consagra al recinto escolar como un espacio fundamental para la formación integral de los ciudadanos, y su profanación vulnera no solo esta norma, sino también el Código Penal y otras regulaciones conexas.

Aprovechar un día no lectivo para penetrar y montar en una escuela un escenario de inmoralidades representa un bochorno inaceptable para toda la sociedad.

Este episodio evidencia una clara vulnerabilidad en la seguridad de nuestros centros educativos.

Ante estos hechos, el Ministerio de Educación (MINERD) ha actuado con celeridad.

Ha procedido a la suspensión de varios servidores del centro –incluyendo coordinadores y personal administrativo– por la presunta responsabilidad en el uso indebido de las instalaciones.

Simultáneamente, interpondrá la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se determinen todos los responsables y sus grados de participación penal.

La institución anunció, además, la conformación de una comisión especial para revisar la normativa vigente y proponer recomendaciones que permitan endurecer las sanciones en casos similares.

Este lamentable incidente debe servir como una alerta urgente.

Es muy posible que esta falta de vigilancia y control afecte también a otros centros educativos, facilitando actos de violencia o la grabación de contenidos inapropiados.

Reforzar los mecanismos de vigilancia, garantizar la integridad física de los planteles y aplicar sanciones ejemplares son acciones imperativas.

Que este sea el último bochorno de esta naturaleza.