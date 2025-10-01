Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

Prevenir, educar y acompañar: una apuesta firme por el futuro de la juventud

Avatar del Luz Yamine Fermín Brito
Luz Yamine Fermín Brito

El 26 de septiembre se conmemoró el ‘Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes’, una fecha que nos convoca a reflexionar con seriedad y actuar con decisión frente a una realidad que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana.

Nuestro país se mantiene entre los de mayor tasa de embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe. 

Este fenómeno no solo compromete la salud pública, sino que impacta de manera directa en el desarrollo educativo, económico y social de la juventud, perpetuando un círculo de desigualdad y pobreza que afecta también a sus familias y comunidades.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2024), el 18.08% de los nacimientos correspondió a adolescentes, lo que refleja una disminución de 1.75 puntos porcentuales respecto a 2023. 

Aunque este descenso constituye un paso positivo, deja en evidencia la magnitud del desafío y la urgencia de implementar políticas y programas más eficaces.

Problemática compleja y multidimensional

El embarazo adolescente y las uniones tempranas tienen raíces profundas y múltiples determinantes. Entre los más relevantes se encuentran:

•La iniciación sexual temprana, muchas veces vinculada a situaciones de violencia y abuso.

•La falta de acceso oportuno a métodos anticonceptivos seguros y eficaces.

•Los bajos niveles de escolaridad, que limitan las oportunidades de desarrollo.

•Las desigualdades socioeconómicas que colocan a adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

•La ausencia de una educación sexual integral y de calidad.

•Normas sociales y patrones culturales que normalizan prácticas dañinas.

Estos factores interactúan entre sí y generan una dinámica intergeneracional que perpetúa la exclusión y la desigualdad.

Una colectiva colectiva e integral

La prevención del embarazo en adolescentes no puede recaer en un solo sector; exige un esfuerzo conjunto de gobierno, instituciones educativas, servicios de salud, comunidades y familias. 

Prevenir no es controlar ni juzgar: es educar, acompañar y ofrecer herramientas reales para que los adolescentes tomen decisiones informadas sobre su vida y su futuro.

Esto implica:

•Incorporar de manera sistemática la educación sexual integral en las escuelas y comunidades.

•Garantizar servicios de salud accesibles y confidenciales, con énfasis en salud sexual y reproductiva.

•Promover la cultura del autocuidado y la prevención de riesgos dentro y fuera de los entornos escolares.

•Erradicar prácticas nocivas como la violencia en el noviazgo, los abusos sexuales y las uniones tempranas.

•Empoderar a los adolescentes para que ejerzan sus derechos y participen activamente en las decisiones que les afectan.

•Diseñar políticas interinstitucionales y sostenibles que transformen patrones culturales discriminatorios.

•Involucrar a las familias como primeros espacios de orientación, comunicación y apoyo.

Mirar a la juventud con esperanza

El embarazo adolescente no debe ser una condena ni un límite insuperable. Con el acompañamiento adecuado, las y los jóvenes pueden retomar sus estudios, fortalecer sus capacidades y construir el futuro que merecen. 

Escuchar sus voces, reconocer sus aspiraciones y comprender sus contextos es indispensable para diseñar políticas públicas realmente efectivas.

Hoy más que nunca debemos mirar a nuestros adolescentes con respeto, confianza y esperanza, creando oportunidades para que ninguno de ellos se vea obligado a abandonar la escuela o renunciar a sus sueños por falta de apoyo o de información.

Invertir en la juventud significa invertir en el porvenir de la Nación. 

En la medida en que prevenimos, educamos y acompañamos, estaremos edificando una sociedad más justa, equitativa y sostenible, donde cada adolescente tenga la oportunidad de crecer con dignidad, aprender sin limitaciones y aportar plenamente al desarrollo del país.

La autora es médico.

Tags relacionados