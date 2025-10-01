Prevenir, educar y acompañar: una apuesta firme por el futuro de la juventud

El 26 de septiembre se conmemoró el ‘Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes’, una fecha que nos convoca a reflexionar con seriedad y actuar con decisión frente a una realidad que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana.

Nuestro país se mantiene entre los de mayor tasa de embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe.

Este fenómeno no solo compromete la salud pública, sino que impacta de manera directa en el desarrollo educativo, económico y social de la juventud, perpetuando un círculo de desigualdad y pobreza que afecta también a sus familias y comunidades.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2024), el 18.08% de los nacimientos correspondió a adolescentes, lo que refleja una disminución de 1.75 puntos porcentuales respecto a 2023.

Aunque este descenso constituye un paso positivo, deja en evidencia la magnitud del desafío y la urgencia de implementar políticas y programas más eficaces.

Problemática compleja y multidimensional

El embarazo adolescente y las uniones tempranas tienen raíces profundas y múltiples determinantes. Entre los más relevantes se encuentran:

•La iniciación sexual temprana, muchas veces vinculada a situaciones de violencia y abuso.

•La falta de acceso oportuno a métodos anticonceptivos seguros y eficaces.

•Los bajos niveles de escolaridad, que limitan las oportunidades de desarrollo.

•Las desigualdades socioeconómicas que colocan a adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

•La ausencia de una educación sexual integral y de calidad.

•Normas sociales y patrones culturales que normalizan prácticas dañinas.

Estos factores interactúan entre sí y generan una dinámica intergeneracional que perpetúa la exclusión y la desigualdad.

Una colectiva colectiva e integral

La prevención del embarazo en adolescentes no puede recaer en un solo sector; exige un esfuerzo conjunto de gobierno, instituciones educativas, servicios de salud, comunidades y familias.

Prevenir no es controlar ni juzgar: es educar, acompañar y ofrecer herramientas reales para que los adolescentes tomen decisiones informadas sobre su vida y su futuro.

Esto implica:

•Incorporar de manera sistemática la educación sexual integral en las escuelas y comunidades.

•Garantizar servicios de salud accesibles y confidenciales, con énfasis en salud sexual y reproductiva.

•Promover la cultura del autocuidado y la prevención de riesgos dentro y fuera de los entornos escolares.

•Erradicar prácticas nocivas como la violencia en el noviazgo, los abusos sexuales y las uniones tempranas.

•Empoderar a los adolescentes para que ejerzan sus derechos y participen activamente en las decisiones que les afectan.

•Diseñar políticas interinstitucionales y sostenibles que transformen patrones culturales discriminatorios.

•Involucrar a las familias como primeros espacios de orientación, comunicación y apoyo.

Mirar a la juventud con esperanza

El embarazo adolescente no debe ser una condena ni un límite insuperable. Con el acompañamiento adecuado, las y los jóvenes pueden retomar sus estudios, fortalecer sus capacidades y construir el futuro que merecen.

Escuchar sus voces, reconocer sus aspiraciones y comprender sus contextos es indispensable para diseñar políticas públicas realmente efectivas.

Hoy más que nunca debemos mirar a nuestros adolescentes con respeto, confianza y esperanza, creando oportunidades para que ninguno de ellos se vea obligado a abandonar la escuela o renunciar a sus sueños por falta de apoyo o de información.

Invertir en la juventud significa invertir en el porvenir de la Nación.

En la medida en que prevenimos, educamos y acompañamos, estaremos edificando una sociedad más justa, equitativa y sostenible, donde cada adolescente tenga la oportunidad de crecer con dignidad, aprender sin limitaciones y aportar plenamente al desarrollo del país.

La autora es médico.