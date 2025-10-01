De gobiernos y arepas

La arepa tiene distintos significados en América, afincada en las tradiciones culinarias de cada país, siendo las de Venezuela y Colombia las más tradicionales, un pan salado al que se le pone dentro, queso, carnes y otras cosas. En Venezuela han pedido a la UNESCO declarar patrimonio inmaterial de la humanidad su versión de ella, afincada en años de tradición.

Para los dominicanos, arepa es otra cosa, se refiere a un postre, una especie de pastel o torta, a base de maíz y coco, que tradicionalmente se ha cocinado en calderos de hierro, en fogón de carbón, al que se le pone una tapa plana, de metal, con otras brasas, de ahí que se cocine, “con fuego por arriba y fuego por abajo”.

Cada gobierno dominicano ha tenido su momento de sentir ese fuego doble y hasta triple.

En el momento actual no hay dudas de que el Gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM están, así, como la arepa, en una verdadera mala racha como decía Federico Joviné el pasado viernes, aunque malas rachas ha tenido antes, ya lo decíamos en nuestro artículo, “Una serie de eventos desafortunados”, en mayo del 2023.

Al infame resurgir de los apagones, punta del Iceberg de la interminable crisis eléctrica, agravada por el innegable fracaso de la actual gestión en esa área, donde no ha hecho más, hasta ahora, que ahondar el déficit, incrementar las pérdidas operativas y resucitar con fuerza las interrupciones en el servicio, han seguido, “en loca caravana”, fraude y robos en el Inabie, los problemas en Punta Catalina, los cuestionamientos a la DIECOM, el apagón del Aeropuerto Las Américas, acompañado de la comiquería de la multa de 5 millones de dólares, con un informe preliminar y sin que nadie haya demostrado que la Comisión Aeroportuaria, ni el contrato permitan este tipo de medidas.

Si hiciera falta aún más candela para la arepa, lo que en principio se presentó como cosas de la oposición, como denuncias políticas, allá por el mes de junio, resulta que es una verdadera hecatombe, un fraude de proporciones bíblicas en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, en donde cada día, como si camináramos en un terreno minado, nos explota una nueva relevación, de como esa institución se convirtió en la cueva de Ali Babá.

Con la boca abierta aún, por lo de SENASA, repican en el campanario nacional las denuncias sobre retrasos en la entrega de medicamentos de alto costo, un área crítica destinada a asistir a personas con enfermedades complejas. No tengo dudas de la seriedad de Carlos Sánchez, pero las denuncias están ahí. La explicación podría estar en el aumento del número de pacientes que reciben esos medicamentos, él ha dicho que de 2,500 lo han llevado a 7,500.

En suma, y sin entrar en otros casos que podrían parecer, “peccata minuta”, comparados con el terremoto del SENASA, que el Gobierno no las tiene todas consigo, podría ser que sencillamente esté padeciendo, como Joaquín Balaguer, una de esas rachas de septiembre y que como ese mes terminó el martes, con el se vaya su azarosa estela de infortunios.

Queda visto que hay temas que aún dan carpeta, el martes amanecimos en Puerto Plata con un apagón de 11 a 3 de la madrugada, por lo que, el Gobierno tiene que apurarse, para que no se le queme la arepa.