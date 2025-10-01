Los días, semanas, meses y años pasan y pasan y el caos en el tránsito vehicular, la capital es el mayor ejemplo, se agrava llegando a niveles de crispación, desesperación de la gente, tanto de los que conducen vehículos de motor como de los que los usan para trasladarse a sus labores cotidianas.

Los tapones son cada día mayores, desesperantes, angustiantes, a cualquier hora. En el casco urbano, de manera contundente en el denominado polígono central, se producen frecuentes reacciones de agresividad, escenas en que la autoridad de tránsito, la Digesett, parece poco importarle pues están más atentos en poner multas, como para llenar ‘cuotas’, una percepción de la generalidad de la gente. La consistencia de las oleadas del programa ‘parquéate bien’, que obliga al infractor al pago de $5,000, consolida esa apreciación.

Aunque pareciera ser un tema recurrente, insisto en el mismo por las quejas recurrentes de amigos, familiares, conocidos, de cómo el desorden en el tránsito vehicular afecta sus vidas, lamentos acompañados de desesperanza al no percibir soluciones y, por el contrario, un agravamiento del problema.

La prohibición del giro a la izquierda se convirtió en símbolo de la mofa de la gente y su resultado no ha surtido lo mínimo del efecto anunciado. Los grandes entaponamientos siguen y, por el contrario, la medida es motivo del desafío de muchos -conductores de motores y de vehículos con identificación de ‘oficiales’, principalmente- que giran en las intersecciones ‘prohibidas’ sin mayores consecuencias, como ocurre, en todo momento, a lo largo de la avenida Winston Chruchill.

La ineficiencia de Intrant y la Digesett, concluyo, supera los niveles de tolerancia que les ha permitido la sociedad y ahonda la desesperanza.