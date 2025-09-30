Retos de los papas desde el siglo V a la donación de Pipino 751

A medida que el imperio romano en Occidente decaía, sobre los papas caían mayores responsabilidades. Por ejemplo, ante la invasión de Atila y sus hordas, fue León I, el Grande (440 – 461) quien negoció con él y no los representantes del emperador bizantino que gobernaban desde Rávena.

Gregorio el Grande, (590 – 604) le compró la paz a los lombardos y respondió así a las críticas del emperador bizantino Mauricio por negociar con el enemigo: usted está a salvo en Constantinopla, y nosotros enfrentamos solos las espadas godas y hasta nos toca ver a ciudadanos romanos llevados con la soga al cuello a ser vendidos como esclavos en las Galias.

Desde el 574, los bárbaros y arrianos lombardos habían cortado toda la comunicación de Roma con Rávena. Los papas vivirían bajo la amenaza lombarda durante dos siglos.

Roma sufrió inundaciones del Tíber, hambres y plagas y los papas enfrentaron esas situaciones. Por ejemplo, así Gregorio el Grande se ocupó del bienestar de Roma organizando la administración de las ya extensas posesiones de la sede de Pedro en beneficio de sus pobres.

Luego de la campaña “liberación” de Italia (533 – 553) por los soldados de Belisario, la decadencia económica de Italia era tan grande que muchas familias patricias se mudaron a Constantinopla y adoptaron su lengua y costumbres.

Los papas enfrentaron los esfuerzos de Constantinopla por igualarse en dignidad a la sede de Pedro. Ya en el primer concilio de Constantinopla (381), el canon tercero estipulaba: “se reconoce al obispo de Constantinopla –en vista de la posición de esta ciudad como nueva residencia imperial—un rango preferente entre los patriarcas de Oriente, aunque después del obispo de Roma.” (Hubert Jedin, 1963: 28).

A finales del siglo VI e inicios del VII, el papa le llamó la atención al patriarca de Constantinopla por arrogarse el título de “patriarca ecuménico,” expresión ambigua que parecía competir con la primacía de Roma.

Todavía Gregorio III (731 – 741) como la mayoría de sus predecesores pidió la aprobación del emperador de Constantinopla para ejercer como papa. Sería el último en hacerlo.

Los papas también se ocuparon de elegir obispos dignos, cesar a los indignos y enviar misioneros a territorios bárbaros.

Ahora examinaremos cinco conflictos entre Roma y Constantinopla entre los siglos V y X.