Presidente cásese con la gloria y con la historia

Por mala suerte y práctica política de lo que en el patio llamamos democracia, y porque todavía persiste la maldición de la ñoña, la oposición solo baja la guardia por los famosos cien días de tregua política, mientras se goza de los fracasos de cada gobierno, pues creen que con esto tienen más chance de llegar a gobernar.

Con esta práctica los políticos todos demuestran, que lo que menos les importa es el país, sino el poder y lamentablemente para más de lo mismo.

Ese accionar antipatriótico existirá mientras no sea el pueblo dominicano que ordene, sino una cúpula política partidaria, de partidos que son mayoría hoy y cualquier cosa mañana como la historia ha demostrado. Ya que el poder es efímero y al parecer las palabras aquellas fueron lapidarias: los funcionarios de cualquier gobierno son aves de paso.

Siempre existirán retos importantes en cada gobierno, y así como debe dejar de existir para siempre la reelección presidencial y de cualquier cargo electivo y de los órganos constitucionales, limitando la participación en la cosa pública a un solo mandato, también existen otras oportunidades, para que se acomode la casa grande que es la nación dominicana, y se corrijan para siempre las oportunidades del reparto cotidiano del erario, como si se tratara de una piñata en un cumpleaños privado.

Muchas decisiones se han tomado en el tiempo sin en concurso del dueño de la fiesta, ya que la representación real del pueblo no se cifra en el congreso nacional, a pesar de que por ley así sea. ¿Quién puede confiar en algún legislador en la nación dominicana?, pocos pueden mirarse al espejo con honestidad.

El divorcio entre gobierno y pueblo dominicano no es nuevo, parecería que cada cuatro años el pueblo dominicano elige a sus nuevos verdugos, no a sus nuevos guiadores hacia un mejor porvenir.

Por eso, la destrucción paulatina de nuestra institucionalidad ha sido sostenida, profunda, roedora, autodestructiva y auto inmune. Los pasos han sido agigantados para la destrucción de la confianza colectiva en el sistema de partidos, en nuestras instituciones y en la clase política del país.

El cuarto poder con excepciones loables, se ha prostituido, y el color amarillento erosiona todo el panorama, con el único contrapeso que se pretende amordazar el periodismo serio. Y fuera del tribunal constitucional quien también sabe hacer de las suyas, la mayor parte de los órganos constitucionales no gozan de credibilidad ni de confianza.

Si nos vamos al aparato militar, fuerzas armadas completas, policía nacional y todo lo relacionado a la seguridad e inteligencia, el grado de deterioro y de desconfianza es generalizado, donde podrá existir respeto entre ellos, pero una cruel distancia entre civiles y militares, a pesar de que procedemos de la misma familia dominicana.

El avance de crimen organizado ha formado una cofradía donde cohabitan y pululan alegremente civiles y militares, y donde ya no se puede distinguir claramente quien es el delincuente.

Y en medio de todo este panorama que colocamos de ejemplo como parte de la manzana podrida, esta la ciudadanía, anestesiada, habida de tener a alguien noble a quien seguir y que no sea más de lo mismo.

Los discursos políticos no hacen mella, porque nadie cree en ellos. Decir que un gobierno gobierna mal, que un funcionario malversó o se enriqueció ilícitamente, que se endeudó o no construyó, no un atractivo para salir a votar en unas elecciones.

Presidente Luis Abinader, aun tiene tres años en su mandato, y puede enmendar muchos entuertos, abstraerse de los problemas cotidianos, mirar más holística y estratégicamente, acercarse más a las necesidades eternas del pueblo dominicano y acercar el poder a su dueño legítimo que es el Soberano.

Estrene usted ese gran Referéndum del Soberano Mandante. Siente usted ese gran precedente que dejará una marca indeleble en la historia nacional.

Tengamos una nueva y propia Estrategia Nacional de Desarrollo con participación del pueblo en ese importante Referéndum. Divorciémonos de la dañina agenda 2030, démosle la oportunidad al pueblo dominicano a tomar decisiones, no a consultarle para manipularle como está previsto en la constitución vigente. Que el mismo pueblo modifique la constitución y la actualice como traje a la medida de sus designios como Soberano Mandante.

Hagamos una propuesta noble, justa, sensata y honesta al pueblo dominicano para que este decida en ese referéndum y dejemos la puerta abierta para que las propuestas que surjan del centro de su corazón sean la primeras en ser incluidas.

El momento que vive el país es muy convulso y gran parte de esta violencia que se vive, mucha de ella reprimida pero deseosa de explotar, es responsabilidad de nuestros desaciertos.

Centrémonos presidente en beneficiar al pueblo dominicano, no hagamos nada que reste a su calidad de vida. Divorciémonos de esos oportunistas que viven llevándole proyectos, tan solo para beneficiarse ellos o a los testaferros que tal vez ni conoce, por aquellos de las agendas escondidas.

Usted puede re escribir la historia de su gestión presidente. Y créame, que aunque no estoy feliz con la mal llamada democracia y mucho menos con lo que yo responsablemente llamo partido mafia, precisamente por ese estatus quo, tengo la certeza de que le toca a usted casarse con la gloria y con la historia.

Vengo compartiendo en los medios algunas ideas sobre lo que entiendo debe contener ese importante referéndum. Pero la piedra fundamental del mismo, es ese enunciado constitucional que dice que todos los poderes emanan del pueblo, y partiendo de ahí, y conociendo el deterioro profundo de nuestra mal llamada democracia, entonces volver al dueño de la fiesta para que este decida qué instrumentos tocar y si vale la pena bailar.

Dejo en sus manos pués este concepto, no es para que hagamos un nuevo sancocho con esa ley de referéndum que tiene años y por suerte no se aprueba, pues el pueblo quiere algo más importante que ser escuchado y es el ser obedecido. Por eso es El Soberano Mandante.