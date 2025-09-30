La miopía y desfachatez del Departamento de Estado

En el Evangelio (Mateo 7:3-5 y Lucas 6:41-42), Jesús usa la metáfora para criticar la hipocresía: la gente tiende a notar los pequeños defectos de los demás (“la paja”), pero ignora sus propios problemas mucho más grandes (“la viga”). En buen español es ver solo la paja en el ojo ajeno. Y eso, deben aprenderlo los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El documento publicado por dicho departamento y titulado: “Declaraciones del Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, señala que, a pesar de los avances en el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción, la estabilidad política, las exenciones fiscales para atraer empresas al país, las leyes, reglamentos y otros incentivos, los inversionistas extranjeros perciben que todavía existe inseguridad ciudadana, corrupción y obstáculos burocráticos.

Crítica que el Gobierno del presidente Luis Abinader se haya negado a priorizar importantes reformas apoyadas por los inversionistas, como la del sector eléctrico y los altos niveles de informalidad. ¿Y desde cuando vienen esas demandas de reforma, reiteradas por el FMI, el Banco Mundial y las veinte mil vírgenes? Por lo menos, hace medio siglo y en este gobierno es la primera vez que se intenta buscarle una solución

Ahora veamos que hace el gobierno de Donald Trump, que posiblemente el Departamento de Estado desconozca:

Aplica aranceles arbitrarios y selectivos para que los inversionistas de Estados Unidos, con empresas en Asia, Europa, Latinoamérica, Canadá y México, se instalen en su territorio, dándoles amplios incentivos fiscales.

Amenaza a sus propias empresas para que no sigan importando bienes que pueden producirse en su propio país, cuando no son competitivos.

Impone un pago de US$100,000 para nuevas peticiones de visado H-1B cuando una empresa quiere contratar a un extranjero altamente especializado, que no se encuentra disponible en Estados Unidos.

Aplica la “America First Investment” que define una nueva estrategia de inversión extranjera para revisar y bloquear inversiones foráneas en sectores sensibles.

Y maltratan a sus mejores aliadas, como es nuestro caso.

En la República Dominicana hay muchísima más seguridad ciudadana que en Estados Unidos, no solo para los inversionistas extranjeros, sino para turistas y visitantes a eventos internacionales.

Nadie en este país te dispara con una ametralladora en un espacio público o en una escuela, matando niños y adultos inocentes, ni asesinan a figuras políticas importantes delante de miles de personas.

Mi visa de 10 años me la pueden quitar porque prefiero estar preso en mi país que libre donde me puedan matar.