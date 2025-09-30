Indotel: responsabilidad digital

En tiempos donde la inmediatez muchas veces sustituye a la verdad, resulta alentador ver que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) asuma un rol proactivo frente al desafío de la desinformación.

Su próxima campaña sobre la certeza de las informaciones en redes sociales no solo es pertinente, sino necesaria. Y es que se ha comprobado que más del 60 % de los contenidos que circulan son falsos y que una gran mayoría de los usuarios los comparte sin verificar. Entonces, frenar esa cadena de engaños exige educación, conciencia y compromiso ciudadano.

La iniciativa llega de la mano de Guido Gómez Mazara quien también ha impulsado una estrategia integral que va desde la verificación de las líneas telefónicas prepago —un paso esencial para cortar de raíz delitos organizados desde las cárceles— hasta la instalación de bloqueadores de señales que hoy mantienen incomunicados a muchos recintos penitenciarios.

Programas como “Región Sur en fibra óptica”, “UASD Conectada” y “Destacamentos Conectados” confirman que su gestión no se limita solo a enfrentar problemas coyunturales, sino que proyecta soluciones estructurales para ampliar la conectividad y fortalecer la confianza en el sector telecomunicaciones.

En tan solo un año, Gómez Mazara ha colocado al Indotel en una ruta correcta combinando firmeza regulatoria con visión de futuro. Esperemos ahora que, por el bien de todos, esta cruzada contra la desinformación encuentre eco en la sociedad.

Porque la democracia demanda información confiable, ciudadanía digital responsable y organismos reguladores que sean capaces de adelantarse a los riesgos y la campaña contra las noticias falsas es un paso práctico que nos Invita a reconocer que compartir sin verificar es tan (o más) dañino como mentir.