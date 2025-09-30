Hugo Quezada, dignidad y esperanza

Ha fallecido en Santo Domingo, el arquitecto Hugo Quezada, expreso político del trujillismo, y militante de toda una vida por las mejores causas del pueblo dominicano. Conspirador contra la tiranía como miembro del movimiento clandestino 14 de Junio, Don Hugo fue compañero de Manolo Tavárez en la cárcel de tortura trujillista de La 40. Finalizada la dictadura, se mantuvo siempre del lado justo de la historia, desafiando los desmanes de quienes, ajusticiado Trujillo, le han querido vender a este país la idea y existencia de una falsa democracia.

Don Hugo y Bacho fueron hermanos de lucha. Hombro a hombro, cerraron filas en la Fundación Testimonio, desde donde erigieron una trinchera de honor por la memoria histórica, fieles al ideal revolucionario catorcista y al legado de Manolo Tavárez y Minerva Mirabal. Ambos supieron también enfrentar a la partidocracia y sus intentos por distorsionar la memoria democrática de nuestro pueblo. Quisimos mucho a Don Hugo, ejemplo de humildad, solidaridad, honestidad y principios firmes. Solo nos queda aquí, jurar lealtad a ese legado imperecedero. Hasta la victoria, siempre, Don Hugo Quezada. Gracias por todo. Abrazos solidarios con su familia.