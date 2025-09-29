El tc y el arbitraje: tendencias preocupantes

(2 de 2)

Nadie pone en duda que las intenciones del TC sean las mejores, muy nobles por cierto; pero el problema es otro, y toca un tema muy delicado del derecho contemporáneo: la llamada “constitucionalitis”. Con ello se alude a la peligrosa tendencia a expandir el control de constitucionalidad más allá de sus fronteras legítimas, proyectándolo sobre ámbitos de estricta legalidad que ya cuentan con reglas claras y firmes, orientadas a fortalecer la seguridad jurídica. Lejos de demandar interpretaciones audaces o populistas que buscan corregir lo que ya está bien, estos ámbitos exigen certidumbre y respeto por su propia lógica normativa. El libreto rara vez cambia, casi siempre es el mismo: la tutela de los derechos fundamentales, elevando a rango constitucional cuestiones de clarísima e indiscutible legalidad: ¿Constitucionalismo intrusivo? ¿Activismo constitucional desbordado? ¿Activismo paternalista? ¿Connotación inflacionaria del derecho de defensa? Llamémosle como queramos. Al final del día, es la misma cosa, la misma patología.

El principio proarbitraje (in dubio pro arbitri) tiene por objetivo propiciar, por sobre todo, la validez y la sostenibilidad del arbitraje, aun frente a las adversidades y hostilidades que lo amenazan. Esto significa que, ante la duda, debe siempre presumirse a favor del sistema arbitral. No es casualidad que las causas de nulidad estén sometidas a una exégesis restrictiva y que se las conciba no con carácter absoluto o impositivo, sino con un enfoque discrecional. En efecto, el artículo 39 de la LAC, al igual que las versiones en inglés, ruso, chino y español de la Convención de Nueva York de 1958, establece que el laudo “solo podrá ser anulado” en presencia de alguno de los motivos expresamente previstos. Tal como afirma GONZÁLEZ DE COSSÍO (2007), incluso ante la clara incidencia de un motivo, el juez podría optar por no anular (p. 59), principalmente tratándose de un caso de minimis o de una estridencia menor.

La invocación del debido proceso y la indefensión, cuando se muestran fláccidas e inconsistentes, se convierte en un recurso audaz para obtener la anulación de los laudos —tal vez solo superada en versatilidad y recurrencia por la noción del orden público—, abriendo una puerta peligrosa que da paso a distorsiones y manipulaciones. La indefensión se configura cuando una parte, en el curso del arbitraje, no ha tenido oportunidad de ejercer sus medios de defensa; no si habiéndolos ejercido sin restricciones ni cortapisas, el árbitro adopta en su fallo un criterio equivocado, peor aún si el desacierto consiste en un error de cálculo, lo que dista mucho de ser, como sostiene el TC en los motivos de su sentencia, un defecto “procesal”.

La verdad es que la indefensión apunta a otro lado: a la situación en que se halla un litigante que jamás tuvo la posibilidad real de defenderse, no a aquel que, habiéndolo hecho, recibió una respuesta insatisfactoria o contraria a sus expectativas, por muy legítimas que estas fueran. Puede sonar algo cruel, pero es la realidad: quien escoge su árbitro y se somete libremente a la dinámica del arbitraje, con los riesgos que entraña toda actividad humana, prioriza, como recuerda el maestro BULLARD (2011), “la seguridad y permanencia del fallo arbitral sobre la motivación o incluso sobre la calidad” (p. 623).

Es innegable que en los jueces subyace un impulso natural y de buena fe por enmendar el error e instruir al árbitro sobre lo que debió hacer, aunque para ello tengan que exorbitar el rol que les corresponde de cara al arbitraje. Es humanamente entendible y negarlo sería faltar a la verdad, pero las reglas del juego son otras. Detrás del argumento de la “motivación defectuosa”, “insuficiente” o “equivocada” suele esconderse una intromisión en lo que ya las partes acordaron sin marcha atrás: que sean los árbitros, y solo ellos, quienes, para bien o para mal, resuelvan el caso de manera definitiva e irrevocable, con o sin fallas de cálculo, renunciando hasta al derecho a recurrir la decisión (CANTUARIAS, 2008, p. 322).

En general, las causas de anulación de los laudos no guardan correspondencia con errores de fondo, sino que se refieren a irregularidades estrictamente procesales. Un yerro de suma no es un error in procedendo, sino un error de fondo o in iudicando porque afecta la resolución concreta del pleito y no implica, en absoluto, que el proceso se haya desarrollado con irrespeto al derecho de defensa.

No puede olvidarse jamás que, bajo el régimen de la Ley Modelo UNCITRAL, las causas de anulación son de rigurosa interpretación restrictiva, casi literal. Ergo, la indefensión no se configura ante cualquier error procesal, sino solo cuando el exceso lacera severamente, de modo determinante y grosero, la igualdad o la contradicción. Además, el juicio de anulación no da paso a un segundo grado de jurisdicción; esta causa solo puede operar allí donde una parte, como dicen los anglosajones, queda privada de presentar su caso, de acceder a la prueba o, en suma, de desarrollar sus medios de defensa.

Un error de cálculo, incluso reiterado, no constituye por sí mismo un vicio de indefensión en el sentido técnico de la teoría jurídica de la acción en nulidad. El medio de nulidad por indefensión está pensado para aquellos que no tuvieron la oportunidad real y efectiva de defenderse técnicamente: citaciones inexistentes u ostensiblemente ilícitas, probanzas no sometidas al contradictorio, denegación del derecho a ser oído, trato desigual, cambios abruptos e inesperados en la dinámica del proceso, etc. Cuando el árbitro yerra dos, tres, cuatro o las veces que sean, haciendo un cálculo aritmético para ordenar la restitución de un dinero o adjudicar un derecho, seguimos hablando de un error material y, en última instancia, de fondo. No es un problema de indefensión.

Cosa distinta sería que, al no haber sido correctamente notificado o llamado al arbitraje, o al no haberse notificado el contenido del laudo por los canales apropiados, el litigante quedara imposibilitado de detectar o tomar conocimiento del defecto de cálculo. O, aún más claro, que el tribunal arbitral, en el marco de la competencia residual, bloqueara a una parte en su derecho a invocar o aportar la prueba del error. Si el desliz no se corrige satisfactoriamente en ese espacio residual creado por el legislador en el artículo 38 de nuestra LAC, podrían explorarse otras vías, como exigir responsabilidad civil a los árbitros actuantes y, por consiguiente, una condigna reparación para el afectado. Pero de ahí a camuflar un evidente error de cómputo como una irregularidad procesal o de incongruencia negativa, de falta de motivación o, más grave todavía, como un supuesto de indefensión, es una vuelta demasiado elaborada y, por momentos, rocambolesca, que supera el máximo de creatividad jurídica y desborda los límites de la hermenéutica procesal razonable.

La aspiración de contrarrestar o corregir una injusticia solo es legítima cuando, en el proceso, no nos llevamos de encuentro reglas y principios que deben permanecer incólumes en resguardo de un interés mayor: impedir que el arbitraje degenere en la primera de varias instancias y que un juez estatal termine resolviendo el conflicto en contra de la voluntad común que ya las partes han dejado plasmada en su acuerdo arbitral. Con ello quizá se obtenga una pequeña victoria y se corrija un traspié, pero se incurre en un error probablemente peor, abriendo el portillo para la revisión de fondo de los laudos y desarticulando todo el sistema de justicia paccionada. Bajo la apariencia de un pretendido control procesal, el TC invade el fondo de la contestación y deja en el desamparo los principios cardinales del arbitraje.

Lo que hasta hace poco era una sentida preocupación a propósito de la acción en nulidad, como instancia de control por excelencia de las actuaciones arbitrales, parece también haberse trasladado al Tribunal Constitucional, lo que augura tiempos difíciles en nuestro país para el desarrollo y el despegue definitivo de este sistema adversarial y heterocompositivo de resolución de conflictos. ¡Que Dios encuentre bien confesados a los practicantes del arbitraje!

El autor es Magistrado presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional

Docente universitario: PUCMM, UNIBE, UCE, ENJ