No sueñen con el derrumbe de USA

En todo el mundo hay debate en torno cómo será la estructura del nuevo orden mundial debido a las evidentes de grietas de poder en el liderato que ejerce Estados Unidos desde 1945 que se acentuó con la desaparición de la Unión Soviética pero que, no obstante, los euros centristas mantienen a Rusia como enemiga de occidente.

La política de Europa tuvo un giro tras la Primera Guerra Mundial cuando desde Rusia el comunismo amenazaba el que capitalismo. Los lideres europeos se unieron para combatir las huestes guiadas por Stalin que iban sumando aliados en el viejo continente, pero el miedo que desencadeno el ascenso de Hitler al poder obligó a dar un golpe de timón y concertar a una alianza táctica con la URSS que duró hasta el último día de la Segunda Guerra Mundial y bajo los auspicios de Estados Unidos se conformó la OTAN, que es el ejército europeo.

Aunque la URSS se desplomó, continua la ojeriza contra la Rusia capitalista que ha tenido que buscar, sino el amparo, la alianza contra otros competidores de Norteamérica para forjar una nueva correlación de fuerzas. Estados Unidos se resiente de los pasos que dan China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica y otros países para sustituir el dólar como moneda de cambio.

Los adversarios de Norteamérica se envalentonan y aprovechan la gran división política y social que muestra ese. Incluso países que hasta hace dos días eran aliados reniegan de sus palabras de amor sumiso y se aprovechan la campaña de los demócratas contra el presidente Donald Trump quien, de pasada, fuerza a sus propios aliados y contrarios a marchar al ritmo de sus aranceles mientras regala retiro de visas.

Trump tiene en desconcierto al mundo de los negocios con su prepotente estilo imperial de la guerra fría y aunque ya no surte el terror de antes, porque ahora los opositores son países emergentes, como quiera se hace ruido.