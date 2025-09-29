Personalidad verdadera

Dicen los analistas sicológicos que las personas presentan perfiles diferentes según el contexto en el que se encuentran. Dependiendo del rol que estén desempeñando en un momento determinado, así como de su conocimiento acerca de las expectativas que de él o ella tienen quienes le rodean, asumen ciertas características y las proyectan en su entorno. Las demás personas en ese entorno toman dichas características como indicativas de los rasgos de la personalidad del individuo en cuestión. Esos rasgos incluyen sus convicciones, actitudes, valores, creencias, experiencias, habilidades y preferencias, y la combinación de todos ellos genera la imagen que llega a los demás. Al pasar de un entorno a otro y cambiar las características, varía también la imagen proyectada, sin que ese cambio se deba necesariamente a un intento deliberado del individuo en cuestión por ocultar deficiencias propias o mostrar virtudes que realmente no posee.

Dicho de otra manera, la percepción que se tiene de una persona está condicionada por el contexto en el que interactuamos con ella. Esa situación implica que la detección de cuáles son sus rasgos verdaderos, aquellos que son invariables y no afectados por el entorno, puede representar un desafío que en ocasiones es difícil de vencer.

Desde el ángulo económico, conocer esos rasgos reales constituye una información muy valiosa para propósitos como inducir compras, orientar decisiones de inversión, descubrir vocaciones, inclinaciones y comportamientos ocultos, anticipar reacciones o identificar vulnerabilidades. Con esa finalidad, la captura de datos que puede llevarse a cabo mediante la detección de las visitas a páginas web, las compras en línea, las opiniones vertidas en conversatorios, los viajes que realiza, las personas con quienes se relaciona socialmente, el uso de facilidades crediticias y otras actividades, permite elaborar un perfil más preciso y fidedigno, sumamente útil para poder influir sobre las decisiones de la persona.

Y lo mejor, para quienes procuran captar esos datos, es que los involucrados suelen descuidarse y los ofrecen gratuitamente, con frecuencia sin darse cuenta, a través de sus actuaciones en el mundo digital. Tal situación es motivo de preocupación para analistas y centros de pensamiento debido a sus efectos nocivos sobre la privacidad, especialmente ahora cuando la inteligencia artificial está creando posibilidades antes inalcanzables. Gobiernos y organizaciones internacionales han dado, y continúan dando, pasos a fin de compensar ese descuido individual, limitando la capacidad de las empresas para recabar, combinar, mercadear y utilizar informaciones personales sin el consentimiento explícito de los involucrados.