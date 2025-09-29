No saben admitir errores ni pedir disculpas, son políticos, nos trajeron a este inescapable callejón sin salida, donde estamos atrapados, sin ninguna opción medianamente honorable.

Argentina se le está derrumbando encima a Javier Milei. Incapaz de resolver los problemas de Colombia, Gustavo Petro decidió centrarse en los estadounidenses, los de Israel y Gaza. La solución a los problemas colombianos está “allá afuera”.

Piden la renuncia de Ursula Vander Leyer de la Unión Europea; en Francia demandan la de Emmanuel Macron, y en Inglaterra la de Keir Starmer. Europa arde. La solución a sus problemas es atacar a Rusia.

Los problemas estadounidenses se solucionan atacando a Venezuela, Rusia, Irán y China.

Nuestros líderes están atrapados en su propia telaraña, perdidos en un laberinto que ellos construyeron, creen que guerrear es la única salida posible, razonable.

La guerra es nuestro futuro inmediato, predecible, inevitable e ineludible.