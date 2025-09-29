Cuidado con buscadores de citas, bots y promesas de adelantos de cita

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo aconseja a todos los solicitantes de visa evitar a personas que ofrecen adelantar citas. Gracias a denuncias anónimas del público, la embajada tiene conocimiento de individuos que intentan manipular el sistema de citas de visas mediante bots y otros métodos no autorizados. Estamos implementando medidas técnicas adicionales para enfrentar esta situación. Todo solicitante que intente manipular el sistema de citas enfrentará consecuencias. Los solicitantes son responsables de sus solicitudes de visa. Tratar de adelantar la cita de manera indebida, pagando a alguien, es injusto para los demás y pone su solicitud en riesgo. Las posibles consecuencias incluyen: cancelación de citas, negación de visas y cancelación de visas ya otorgadas. Protéjase y proteja el proceso. Cumpla con las reglas, y evite a quienes ofrecen estos servicios.