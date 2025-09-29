La academia griega en la era de la Inteligencia Artificial

La Academia Griega, fundada por Platón en el 387 a.C., fue una de las primeras instituciones de educación superior y sirvió de base para las futuras universidades europeas que prevalecieron hasta la revolución industrial del siglo XIX. Se caracterizaba por su énfasis en el pensamiento crítico, el método socrático, el aprendizaje activo y la mentoría personalizada, así como por un currículo multidisciplinar que incluía matemáticas, astronomía, medicina, literatura, música y filosofía.

En estos momentos la educación superior se encuentra en un punto de inflexión, marcado por la disrupción imparable de los modelos de Inteligencia Artificial Generativa (IAG), tales como GPT5 y Gemini, así como por las tecnologías de virtualización del aula. Paradójicamente, la clave para transitar en esta revolución tecnológica hacia el futuro está en mirar al pasado, la Academia de Platón. Sus principios pueden ser emulados, mejorados y escalados con la ayuda de estas nuevas tecnologías.

¿Por qué “volver” a la Academia ahora?

La IAG acelera la creación de contenidos y simula el razonamiento, liberando tiempo humano para lo esencial de la didáctica: formular buenas preguntas, contrastar evidencias y crear conocimiento. La meta es promover su uso activo versus el pasivo: enseñar a pensar con y contra ella, no copiar sus respuestas. La educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), potenciada por la IA, se convierte en el lenguaje común cognitivo, uniendo disciplinas mediante un método compartido de medición y modelado. STEM está habilitada por el “Prompt Engineering”, la nueva disciplina para diseñar y optimizar las instrucciones dadas a la IA. El espíritu platónico resurge, la tecnología es un medio, y el fin es elevar al ser humano y su saber.

El método socrático y el pensamiento crítico

El método socrático se basaba en la ironía, la interrogación y la duda para profundizar en la comprensión del conocimiento. Hoy en día, la IAG puede funcionar como un tutor socrático, desafiando a los estudiantes con preguntas en lugar de dar respuestas directas. Esto convierte la clase en un “taller vivo” donde los estudiantes piensan “con la IA y contra la IA”. Esta metodología activa, es decir, centrada en el estudiante, legada por la Academia de Platón, es emulada con un tutor digital de IAG que guía al estudiante a través de un diálogo desafiante: “¿Qué evidencia tienes?”, “¿Cómo lo comprobarías?”, “¿Qué refuta tu hipótesis?”. Plataformas como Socratic by Google (Lens) y Khanmigo de Khan Academy ya aplican este concepto, fomentando el razonamiento y el pensamiento crítico en la solución de problemas complejos.

Enseñanza multidisciplinar y currículos adaptativos

La IAG puede romper las barreras entre disciplinas, permitiendo la creación de currículos y materiales de estudio personalizados que integren múltiples áreas del conocimiento, tal como lo hacía la Academia Platónica. Este enfoque nos enseña a pasar de la opinión a la prueba, permitiendo que otras áreas como la economía, la sociología y el derecho se sumen a la solución de problemas complejos con un método compartido.

Universidades como Columbia y el MIT están experimentando con herramientas de IAG para generar rutas de aprendizaje, combinando conceptos de ingeniería con filosofía o ética para resolver problemas complejos del mundo real. Un curso STEM trabaja con datos de calidad del aire del barrio; Ingeniería y estadística analizan las mediciones; salud pública discute riesgos; derecho revisa normas; comunicación diseña una campaña informativa; y urbanismo propone soluciones. Así, la universidad se convierte en un espacio donde se conversa entre disciplinas, evitando los compartimientos estancos.

La investigación acelerada por la IA

La Academia de Platón no solo fue una escuela, sino un centro de investigación, fundamentado en la búsqueda de la “realidad verdadera” mediante la Teoría de las Ideas. Hoy, la IAG amplifica este rol al automatizar tareas tediosas, liberando a los académicos para el pensamiento de alto nivel. La universidad recupera su carácter de laboratorio, centrándose en proyectos con impacto real. Esto es posible gracias a una “biblioteca inteligente” que conecta a los estudiantes con datos confiables y locales.

Centros de élite como la Universidad de Stanford y Caltech ya usan la IAG para analizar grandes conjuntos de datos y generar hipótesis en la investigación del cáncer y el ADN de forma exponencialmente más rápida. Esta colaboración humano-IAG permite a los investigadores enfocarse en la experimentación y la interpretación de resultados.

El nuevo rol del profesor y la evaluación auténtica

La IAG está transformando el rol del profesor, que pasa de un transmisor de información a un facilitador del aprendizaje. Este cambio, nos acerca al modelo de mentoría de Platón. Se estima que la tecnología puede reducir significativamente el tiempo que los profesores pasan en el aula, permitiéndoles dedicar más tiempo a la tutoría personalizada y la retroalimentación directa. Este enfoque conlleva a la “muerte del examen tradicional”, impulsando un regreso a evaluaciones más auténticas, similares a los debates de la Academia. La IAG permite evaluar la capacidad del estudiante para razonar, analizar y crear mediante la “ingeniería inversa de prompts”.

El Symposion y la Ética de la IA

La Academia contaba con un régimen jurídico, incluyendo un director vitalicio, y se organizaban banquetes y fiestas, mostrando un sentido de comunidad entre sus miembros con normas y un código de honor de los participantes. Era una reunión ritualizada de ciudadanos para beber, conversar y compartir saberes, a lo que denominaban symposion.

En la versión actual se propone una comunidad de estudio que usa los recursos de la IA con un Código de Ética con evidencias procesuales y defensas orales como barreras a la copia superficial, preservar la privacidad y transparencia sobre qué usos de IA son aceptables y con qué criterios de evaluación. La comunidad no es control punitivo, sino responsabilidad compartida para el aprendizaje, reforzada por mentoría personalizada y espacios de debate cara a cara. Los Learning Management Systems Inteligentes (LMS) y las tecnologías de Metacampus contribuyen a escalar sustancialmente este proceso.

Desafíos y reflexiones finales

La implementación del modelo presenta desafíos éticos y prácticos. La alucinación de la IA, el sesgo algorítmico y la privacidad de datos son preocupaciones reales. Mitigarlos exige dominar el “Prompt Engineering” y el pensamiento crítico. Se requiere un cambio fundamental en la cultura educativa, invirtiendo en la formación de profesores y estudiantes para que la IA se vea como un aliado del proceso cognitivo y metacognitivo.

Volver a la Academia de Platón no es nostalgia, sino una estrategia de futuro. Mientras la IAG acelera la creación de contenidos, la universidad debe acelerar la responsabilidad y el pensamiento crítico creativo. El objetivo final es formar profesionales que “saben pensar”: capaces de distinguir datos de opiniones, trabajar con ética y construir soluciones reales en un mundo cada vez más complejo.

El autor es Coordinador de la Maestría en Ciencia de Datos del INTEC