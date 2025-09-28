La rectificación de los nombres de Confucio en el rigor constitucional dominicano

Las Analectas de Confucio (filósofo y educador chino, 551-479 a.C.) son una recopilación de dichos atribuidos al pensador. En ellas se afirma que el desorden social surge con frecuencia de la incapacidad de llamar a las cosas por su nombre, es decir, de percibir, comprender y abordar la realidad de manera correcta. La solución que propone Confucio a este problema es la “rectificación de los nombres” o Zhèngmíng.

Sostenía que la armonía social dependía de que cada cosa recibiera su verdadero nombre. Según él, muchos problemas del Estado y de la sociedad surgen cuando los nombres y los roles no reflejan su esencia. La “rectificación de los nombres” (zhengming) no se limita a las palabras, sino que implica la correspondencia entre los roles, las acciones y la naturaleza de aquello que designan. En el chino antiguo, los caracteres y sonidos no funcionaban como meras etiquetas, sino como símbolos con significado intrínseco, conectados directamente con la realidad que representaban.

Este principio -resumido- proporciona claridad en el significado, dado que cada título o categoría debe reflejar fielmente su esencia; genera equilibrio entre nombre y rol, porque la conducta y la norma deben corresponder con la denominación asignada; y cumple una función social, ya que nombrar correctamente previene el engaño, el desorden y la arbitrariedad.

La vigencia de esta enseñanza milenaria se evidencia a distancia de tiempo y cultura, en la Sentencia TC/0767/24, mediante la cual el Tribunal Constitucional dominicano anuló la Ley núm. 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Esa decisión fue el resultado de una acción directa de inconstitucionalidad planteada por diferentes accionantes; a tal efecto, y luego del análisis de las glosas, el juzgador reconoció que, al examinar las actas de ambas cámaras legislativas, verificó que la ley sí había sido aprobada con más de dos tercios de los legisladores presentes. De ahí que alguien podría argumentar que, al haberse aprobado esta ley con una mayoría superior a los dos tercios, se estaba frente a una ley orgánica, en la medida en que también regula uno de los aspectos señalados por el artículo 112 de la Constitución.

Es cuando surge la interrogante: ¿qué es, entonces, lo que en la práctica determina si una ley fue aprobada como orgánica o no? A juicio de este Tribunal Constitucional, para que una ley sea considerada como orgánica y, en ese sentido, sea constitucionalmente sostenible, no solo debe versar sobre una de las materias reservadas para ello y contar con los votos de una mayoría calificada, sino que, además, así debe decirlo de manera expresa.

El tribunal de modo categórico dispuso: “Para que una ley sea considerada como orgánica y, en ese sentido, sea constitucionalmente sostenible, no solo debe versar sobre una de las materias reservadas para ello y contar con los votos de una mayoría calificada, sino que, además, así expresamente lo debe indicar su nombre y, muy especialmente, las convocatorias para su conocimiento. Es decir, debe existir una clara y expresa intención legislativa de regular una materia orgánica. De hecho, el artículo 158, numeral 1, del Reglamento del Senado, aprobado el diez (10) de agosto de 2010, especifica que la convocatoria a sus sesiones debe indicar los asuntos que componen la agenda legislativa, expresando ‘con exactitud’ la ‘naturaleza ordinaria u orgánica de la norma’.”

La petición responde al mandato contenido en el artículo 112 de la Constitución, mediante el cual el constituyente reservó la categoría de leyes orgánicas para aquellas que, por su naturaleza, regulan materias esenciales como los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico-financiero; el presupuesto, la planificación y la inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; así como las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual entidad. Su aprobación o modificación exige el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras.

Ese mandato constitucional distingue, por tanto, el elemento material o sustancial que caracteriza a las leyes orgánicas, en la medida en que estas solo pueden versar sobre los asuntos que el texto constitucional establece de manera expresa. En consecuencia, cuando el Congreso Nacional pretenda regular alguna de estas materias, deberá necesariamente hacerlo mediante una ley orgánica.

La ausencia de esta especificación genera riesgos: la norma podría ser aprobada con mayoría simple al desconocer su verdadera naturaleza, o, aún aprobada con mayoría calificada, podría ser modificada posteriormente sin ese quórum. En ambos casos, una materia que requiere ley orgánica recibe un tratamiento ordinario, debilitando su protección constitucional.

Esto fue precisamente lo que ocurrió con la Ley núm. 1-24, según estableció la sentencia: independientemente de la mayoría con la que fue sancionada y de la materia que trate, no fue aprobada como ley orgánica. Ese no fue el tratamiento legislativo recibido ni la intención del Congreso Nacional. Procede, entonces, preguntarse si, dada la naturaleza de los asuntos que regula, debió haberlo sido.

El Tribunal sustentó su criterio en el derecho comparado, citando a la Corte Constitucional de Colombia(Sentencia C-795/00), que estableció: “Se ha advertido, a propósito de las leyes orgánicas, que, junto a los requisitos relativos a la existencia de un quórum cualificado y de una materia específica, debe concurrir también el propósito legislativo explícito de proponer y tramitar una ley de ese tipo, esto es, la intención manifiesta y positiva de que se surta un procedimiento legislativo directamente encaminado a la adopción o reforma de una de tales leyes.”

Esa exigencia, conforme al homólogo colombiano en otra Sentencia C-1246/01, “busca garantizar la transparencia en el curso del debate democrático y abrir espacios discursivos y participativos de control político, que, en muchos casos, no se dan cuando lo que se debate es la aprobación de una ley ordinaria.”

En esta decisión se aprecia un claro paralelismo con Confucio: así como para él llamar a las cosas por su nombre correcto constituía una condición esencial para el orden social en la filosofía y cultura de su tiempo, para el Tribunal Constitucional —y para nuestro derecho positivo más de dos mil años después— denominar adecuadamente las leyes es requisito indispensable para el orden constitucional. Una norma que debiendo ser orgánica se aprueba como ordinaria genera la misma distorsión: el pueblo y sus representantes son inducidos al error, creyendo que se trata de un trámite común, cuando en realidad se decide sobre aspectos fundamentales para la institucionalidad del Estado.

La lección es clara: las palabras importan, así como la intención y la carga conceptual que transmiten. Nombrar correctamente las leyes fortalece la legitimidad del Estado y la confianza de sus ciudadanos. Así, en la República Dominicana, al igual que en la China milenaria de Confucio, la rectificación de los nombres sigue siendo un principio esencial de buen gobierno.