La obra visual de Mary Frances Attías: fascinante, integradora, creativa, exploratoria y emotiva

Carlos Sangiovanni me llamó, estábamos coordinando otras cosas, en honor a nuestra amistad de 40 y tantos años. Pasé a verlo e informarme sobre el desarrollo de su taller-galería, interesado en mantenerme actual en torno al devenir del arte en el país.

Cuando vine y vi la muestra instalada en su elegante e íntimo espacio, celebré estar ante un producto cultural y artístico que apuesta a inscribirse en los perímetros de la corriente de paradigmas cambiantes que devino propia de las artes desde 1863, primero, y desde 1955, después, hasta adquirir primacía. Ante una exposición fotográfica que, casualmente, también aborda a la ciudad de París como uno de sus ejes casi autobiográficos y objeto de interés, coqueteando con los detritos impolutos, biográficos y testimoniales, de esa literatura álgida de Ernest Hemingway, desde la cual la artista “parafrasea” en imágenes y de manera ostensible aquello de “París era una fiesta”.

Digo casualmente porque unas semanas antes esa ciudad concitó mi atención, al ser uno de los epicentros desde donde la Arquitectura asumió roles en el rediseño del paisaje y rostro urbanos, repensada desde la óptica industrial y sus materiales emergentes elevados a grados estéticos, algo para nosotros tarea pendiente.

Una sensación de cambios, nostalgias y frustraciones percibo en el interior porque las imágenes con las que inicia la fiesta confirman, documentan, la afirmación de Hemingway.

Ese vínculo entre arte e industria, orientado, gracias al diseño y a la nueva imaginación funcionalista, a guiar, modificar y potenciar la forma de vivir de la gente fue el punto álgido, el feliz encuentro entre mis memorias, mis haceres recientes y la exposición que hoy les presento: “Espacios Íntimos”, de Mary Frances Attías.

Gracias a ella volví a evocar ese impulso heroico que desde el arte recibió la idea y realidad de modernidad en la cultura occidental. Una forma de ser de las cosas, las ideas y la vida que los lenguajes transliterados del arte hicieron posible. Fue gracias al arte que la modernidad devino en ente partícipe de la cotidianidad de la gente y de los modos de vivir, haciéndolos como hoy los conocemos, articulados desde el doctrinario del bienestar en algo más que idea: realidades tangibles y corpóreas.

Desde entonces ese bienestar, que se esbozó desde los postulados de las ciencias económicas y de la sociología, empezó a concebirse y a obtenerse también —y especialmente— desde las artes. Estas fueron las responsables de —imbricadas con las industrias— articular y suplir carne y huesos a las ideas y paradigmas del proclamado y exigido modo de vida nuevo designado “espíritu moderno”, remozando las funciones y las formas de las actividades, los bienes y los productos. Lo hizo re imaginando y rediseñando los procesos productivos, los actos civiles, los contenidos simbólicos oficiales, los utensilios, equipos, mobiliarios, vestuarios, joyas, medios de transporte y demás accesorios y soluciones domésticos y de trabajo, tendentes a crear, en los hogares, oficinas y espacios públicos —en medio de lo oficioso, la sacralidad, lo espurio y lo doméstico—, el sentido de comodidad y seguridad que vino a denominarse confort.

Aunque con pretensiones disruptivas de la relación arte e industrias surgió en Inglaterra con el movimiento “Arts and Crafts”, la propuesta de reconceptuar desde sus detalles nimios la forma de vivir, los procesos y espacios públicos y privados impulsada por William Morris, eclosionó en París. Incluso en Inglaterra se vivió como paradoja, pues el propio Morris contribuyó a formar las primeras escuelas de Arte y Oficios que establecerían ese vínculo en vez de erosionarlo por efecto de hiperbolizar las calidades de la tradición artesanal. En Europa, sin embargo, el avance del proyecto fue interrumpido por la Primera y Segunda guerras mundiales. Como las ideas de Platón o el espíritu hegeliano cuyo destino es realizarse, desde la Bauhaus (1919) migró a los Estados Unidos donde, desde finales de siglo XIX y principios del XX se generalizó. Entonces, este vínculo y articulación de arte y las industrias pensó y elaboró los productos, accesorios, espacios y herramientas de la vida cotidiana, caracterizando esta forma nueva de vivir que desde entonces define nuestras vidas y continúa indetenible.

En el registro histórico de este proceso y tránsito, la fotografía adquirió relevancia y adoptó dos grandes vías: la documental y la emotivo-creativa. De técnica documental, fue asumida como arte, explorando vínculos transliterales con la pintura, como hicieron importantes figuras entre las que cuentan John Jabez Edwin Mayall (Reino Unido, n. 1813 - †1901), H. P. Robinson (Reino Unido: n. 1830 - †1901), Oscar Gustav Rejlander (n. Suecia, 1813 - †Reino Unido, 1875), Julia Margaret Cameron (n. India, 1815 - †Siri Lanka, 1879), Man Ray (n. Estados Unidos, 1890 - †Francia, 1976) y Dora Maar (Francia, n. 1907 - †1997).

En torno a esa imbricación de artes, tecnologías e industrias había escrito recientemente para la revista Contemporanía cuando recibí el llamado del amigo, ambos argonautas y testigos del periplo de esta barcaza de la Cuarta Revolución Industrial en marcha, efecto de la cual la cultura recorre y desarrolla —y nosotros con ella— un proceso renovador similar aunque más amplio, polifacético y multidisciplinario, que extiende y complejiza los territorios vitales, las nociones de realidad, los imaginarios y al Ser, caracterizándonos desde unas ideas de Generación tecnológicamente estratificadas.

Asistí, pues, a apreciar las obras de Mary France Attías para recibir como primera bocanada el aluvión de la nostalgia, cierto pesar eclosionando en torno a la emanación de un sentido de plenitud e imaginario, de un espíritu creativo que afirmándose, se declara.

Y —¡eureka!—, esa satisfacción profunda y emocionada al verificar que sus obras constituyen —desde su intrínseca diversidad— un corpus íntegro y unitario; que los correlatos de la cultura en desarrollo las marcan: la acción estética y creativa convergente con tecnologías digitales gracias a lo cual se solapan las realidades “representadas”, motivos de origen físico y biológico, para constituir y transgredir el formato hibridante de su discurso: el fotográfico.

Esa hibridación posibilita que la artista avance hacia otras convergencias, incluyendo esta, la de los imaginarios, donde lo íntimo se hace social y lo social, fábula; acompañamiento y, en todo caso, impulsos emotivos de una historia personal que se enreda y escoge formas, detritos arquitectónicos, urbanos, vegetales, biológicos y humanos para expresar el alma.

Las piezas, más bien de pequeño formato, nos provocaron sentimientos inaprensibles de nostalgia por lo no vivido ni tenido; el recuerdo de lo que sólo desde el conocimiento se tiene, casi total y casi vacuo. Nos trasladaron a otro ambiente: el de la artista, emotivo; pletórico de densas sutilezas y emanaciones. Llegamos así a su mundo, ese desde el cual ella mira y se mira, se plasma y nos plasma. Punto de vista, óptica acuciosa de una indagatoria vital, que va tras sucesos y personas, objetos y sueños. Como si deseara arrancar los secretos que quedaron hundidos en las aguas del tiempo y los espacios; grabados ahí, como grafitis o erosiones en paredes de edificios tomados o amenazados por el olvido, cierto sentido de abandono o la nostalgia. Por la ausencia de personas…, la humanidad ausente o, mejor dicho, quizás perdida. El enfoque perdido.

Es la mayor de las añoranzas de Mary Frances Attías: la humanidad y, más allá de lo individual, el perdido sentido de humanidad en las personas y la sociedad. Así, su obra, este primer grupo de fotografías, tienen como tema París, uno en la soledad, testimonio imperial de este su tramo histórico. De manera que sí, “París era una fiesta”, de eso habla ella, desde sus “fotografías”.

Al menos, desde esa manifestación artística con la cual su discurso inicia. La fotografía como arte es poco valorada en nuestro entorno y mercado de arte, pese a su sólido posicionamiento disciplinar en el exterior. Ella apuesta, sin embargo, a como arte ejercerla y constituirla.

Sin embargo, debemos ser justos y, obligadamente, testimoniantes: las obras de Mary France Attías , aunque pariendo de la fotografía, no permanecen enclaustradas en su territorio ni lenguaje. Su praxis afirma que lo suyo es un diálogo en desarrollo mediante técnicas evolutivas. Un tránsito no centrípeto sino centrífugo, expansivo, pues avanza hacia múltiples vías y aperturas; decidida, exploratoria, emotiva, sensible; hacia otras experiencias y lenguajes artísticos. La fotografía, en sí, deviene en metáfora plástica; en meta disciplina que, desde su capacidad figurativa, refigura otras realidades y artes, por ejemplo la vida misma y la pintura.

¿Por qué lo hace?, me cuestiono. Y pretendo responderme pensando que, obviamente, desea decir más; que su discurso visual resulta de la experiencia de un recorrido que supera el registro de la realidad, de los recursos y las cosas. Y que, también, desea imaginar, crear, soñar, proponer.

Sí, estoy convencido. Ella desea patentizar su sistema de valores y, sobre todo, su sensibilidad sin que algo la obstruya. Motivada por su alta sensibilidad. En Mary France Attías el arte es emoción pura transformada en idea corpórea, una actividad comprometida con su visión social, discreta y silenciosa. Como hemos visto, esparce su nostalgia de ese olvidado sentido de la confraternidad cuna de las libertades al que no renuncia y mantiene como leitmotiv aspiracional. Eso late en estas obras; como raíz nutricia y reactor que impulsa y mueve su voluntad expresiva: una transgresión formal que, a la vez, integra; que violenta los perímetros de la fotografía para expandirse hacia otras disciplinas, colindantes. Así, describe un recorrido de superación del medio expresivo y personal; el desbordamiento de límites disciplinares iniciales, de preconceptos, desde la experiencia personal y la observación. Desde ahora donde estoy, observo sus otras obras. En estas la fotografía integra el componente digital para dialogar con motivos menos representacionales, más evocativos y plásticos; empieza a coquetear, propicia el diálogo entre pintura y fotografía. Mary Frances es una artista.

Porque hay varios diálogos aquí: entre los recursos y los discursos artísticos, entres sí y con el otro; y el de las obras con los espectadores; el de las obras con la artista.

Esta que propicia esa más que dualidad objetual, que recorre esos territorios de manera natural e instintiva; siempre, denotativa y cargada de emoción. Sin esfuerzo aparente, elegante.

Incluso al detenerme frente a la fotografía de una librería parisina casi en ruinas siento el peso del pesar ante la ida de declive de esos modos de conocer, disfrutar e imaginar llamados literatura, prensa escrita, ensayos científicos y todo eso que conocimos gracias a los libros y marcó a nuestra generación. Sí, “París era una fiesta”. Lo dicen sus densas oscuridades y claroscuros, su espacio atiborrado y triste, librera pobre que sin alegría mira. Ante esta foto sentí la tragedia y drama de la lectura mediante el libro, la pérdida de algo que la tecnología se lleva. Un clamor expresado desde la digitalidad. Desde la Cuarta Revolución Tecnológica que la asesina.

Así, recorrer la muestra es comprobar que Mary France es, en sí misma y siendo una, varias artistas. Como he dicho, lo suyo es una odisea, una continuidad temática, técnica, discursiva de intenciones más semánticas que sígnicas. Lo que tengo ante mí no es solo fotografía. Es un objeto y tipo de arte diferente, también digital: técnicamente multidisciplinar y formalmente tan denso de intenciones, motivos y texturas que evocan cierto barroquismo orgánico-estructural; cuyos motivos integran experiencia, vegetación, paisaje, geometría e inventiva.

Me refiero a que lo expuesto nace de indagatorias e intereses expresivos diferentes, sin dudas variantes, en los cuales el imaginar se aposenta y define. Es, entonces, anti estática en diferentes planos. Mary Frances Attías simplemente asume las cosas para plantearse y replantearse su objetivo y oficio desde varios puntos de vista en los que emoción, indagatoria, ensayo e inventiva predominan, interconectados. El hilo conductor que los unifica es una imaginación emotiva, la experimentación, indagatoria, la inquietud y, con ellas, la insatisfacción desde la cual emerge la búsqueda e inician estos recorridos. Unificados por las fuerzas gravitacionales que los nuclea: el interés semántico y las ansias de libertad expresiva. De ese modo, desea llegar más allá de cualquier punto de origen desde el cual puedan partir sus obras. Incluyendo su cuna: la fotografía. De pronto, desde esta expresión artística tan suya, que la caracterizaría, salta hacia otras búsquedas, unos acercamiento hacia la plástica, pues sus “valores” la impulsan: el sentido de textura, el cromatismo, la composición, las transparencias y el equilibrio entre figuración y abstracción; entre lo revelado y lo oculto; entre lo aparente y lo solapado. Atados y vinculados a través de otra matriz: la idea, un deseo de decir que entrampa al espectador al exigirle ¡Descúbreme!, sin detenerse en las formas simples ni en las apariencias; partiendo, como hace, de otra fuente: su mundo interior, sus recuerdos, sus valores, sus aspiraciones sociales, sus postulados filosóficos, su carnalidad emotiva.

Es lo que plantea esta artista, con intención patente u oculta y soterrada bajo capas de realidades, colores, texturas y formas. Lo persigue dejando surgir las sorpresas sin que algo pueda ser previsible. A este juego de verdad sin concatenaciones lógicas Gustav Jung denominó “acausal”, lo que desde el espíritu se anticipa a la vida para permitir la aprehensión de lo desconocido, que deviene en verdad inaccesible, aunque connotativa; que se instala desde una experiencia onírica; quizás como es propio del surrealismo. Como de René Magritte (n. Bélgica, 1898 - †1967) tan sorprendente y característico.

¡Ojo!, sin embargo: Attías es sutil y discreta, a la vez barroca y minimalista. Dejar fluir las cosas, las tareas, las intenciones y la emotividad queriendo hacer, como hace, en el plano técnico, apología del accidente, para arribar, desde el uso de las computadoras, al “action painting” digital. No quiere poner, y quita; no desea quitar, y pone. Así, entre dudas afirmativas instala la diversidad de este discurso cuyos recursos invitan a habitar y a definir una “arquitectura” surrealista.

Entonces la obra de esta artista es más que fotografía, más que documento, porque sus motivaciones, desde el punto de vista técnico, no limitan que incorpore otras técnicas, para indagar, las artísticas. Sus fotografías, de serlo, serían “otra fotografía”, o varias, o ambas: constructos fotográficos integrales si los entendiéramos como símil del trinomio cuadrado perfecto que, aun poseyendo la misma proporción que el primer término del binomio, resulta ser el cuadrado de una de sus raíces. Más aún porque la artista preserva los métodos de imprimación propios y los desarrollados actualmente por esta disciplina. Quedan, también, “contaminados” de actualidad tecnológica: del arte digital, verbigracia. De tal manera, explora y discurre, uniendo arte “análogo”, edición digital y fotografía, generando, finalmente estas “fotografías”.

Entonces, ¿cómo denominar estos constructos que mezclan mundos expresivos? Podemos decir, lícitamente, que es Pintura, pues contiene “pigmentos”, cuando incluso se pueden integrar los obtenidos mediante termo imprimación. Argüimos, también, estar ante fotografías porque hay objetos retratados. Y estamos ante arte digital pues ella recurre al procesamiento de sus obras mediante editores de imágenes computarizados e imprimaciones digitales. Debemos concluir, forzosamente, que Mary Frances Attías es una artista técnicamente y disciplinarmente ecléctica y actual.

Ella transita los mares de la complejidad ganados por el arte después de 1955 para ofrecer objetos bellos que trascienden las delimitaciones disciplinares rígidas. En esa complejidad libertaria, ella también integra experiencias, inquietudes, colores, texturas, formas, geometría y naturalmente unas formas bien líricas, nacida de su emoción y descubrimientos, lugares en los que desemboca cuando entiende que ya, sus imágenes narran sus paisajes emotivos. Estas obras van desde lo representativo a la superposición de vocación abstraccionista; resultan de un recorrido casi instintivo, acausal para finalmente definir ese mundo interior, lleno de inquietudes que desean satisfacerse mediante búsquedas para, finalmente, constituirse en estos “testimonios”.

Son aspectos que definen a la artista. Y al hacerlo, nos presentan a una Mary Frances actual, contemporánea, de hoy. Que evoca mundos disgregados y los integra: el de la pintura y la fotografía, desde emociones surgidas de poéticas líricas, simbólicas, abstractas y surrealistas. De ansias de humanidad. Que se impone y deja un producto que es síntesis de disciplinas, tiempos y recursos, exactamente como lo característico del arte más emblemático y actual de nuestros días. Cargado de lo que ella es, de lo que aspira.

Con esta obra de Mary Frances Attías ingresamos a territorios ampliados; accedemos a experiencias totalizantes y envolventes, porque al igual que a ella, la historia nos ha construido como seres potencialmente más plenos. Hambrientos de humanidad.

Simbolismo, surrealismo, ocultismos y lirismo nos dicen que el alma íntegra de esta artista revolotea en las piezas que hoy, en su taller-galería nos permite conocer y disfrutar el amigo Carlos Sangiovanni.