Mi propia música

La espectacularidad no es amiga de nadie. Mucho menos de quienes escapan de una realidad en su busca. Creen que van a conseguirla entre miradas asombro y cultura trunca, si es que alguna vez el Estado de donde provienen les otorgó una migaja de cultura. Otros países los acogen con buenos deseos, pero otros no.

El populacho prefiere ver en escena una compañía circense para que, unos detrás de otros, salgan haciendo tonterías, locuras y juegos malabares por dinero. Cuando el “circo” intenta sobresalir es por causas que aquí no voy a referir y al final, los artistas de marchan en busca de mayor fortuna: la gran carpa donde la gente soñaba, queda al garete.

También lo es para quien se queda en ellos y soporta tormentas, hambrunas, vendavales. Y también para el que regresa con la esperanza de una paz que nunca existió.

El migrante no se conforma con ser un perdedor. Levanta un castillo de arena en el lugar donde se establece. Siempre habrá querido esa edificación en el lugar donde nació. Y eso crea un sentimiento llamado nostalgia, que siempre arrastra resentimientos, culpas y complejos de inferioridad. Lo cierto es que quien escapa de su país de origen llega a otro sitio dispuesto a todo. La migración no posee un sentimiento espectacular. Para ella, cuando es auténtica, solo basta el deseo de insertarse, sobrevivir y no llamar la atención. Pero hay otros migrantes que no lo piensan dos veces para vender su “identidad” o su discurso en busca algo mucho más llamativo. Permiten ser manipulados por lobos disfrazados de corderos con rostros empolvados, adoptando personalidades lastimeras que solo escarban el nombre, el prestigio o la fortuna de los desheredados. Esos personajes traen sus paracaídas. Se dedican a mirar el sexto sentido de un ser que ha dejado atrás lo que más ama sin esperanzas del reencuentro para domarlos a su antojo y dejarlos al amparo de un tiempo caprichoso que poco a poco los destruye.

Si escribo de migrantes es porque vengo a hablar de música, de músicos, de instrumentos musicales. Hoy parecen reducidos a una pianola eléctrica, guiada por manos torpes, que pudieran cambiar si trajeran consigo un tipo de preparación.

Me gusta la música porque soy un tonto pasado de moda. Pasé toda mi vida escuchando boleros y baladas que hoy solo importan para mi generación, a punto de escaparse por las cuerdas de un violín.

No escribo estas líneas para volver la vista atrás. Se que mi tiempo pertenece al fondo del mar, allí donde confluyen las piedras y cavernas que me antecedieron. Pero me froto los ojos ante este presente donde sobresale la vocalización. Solo escucho voces “planas”. Cantan sus problemas personales que a la gran masa de mortales poco les importa. Pero al menos no hablan de política, de políticos, ni de economía, ni de apagones, ni de dictadores, guerras o muerte.

Ojalá me equivoque, pero la música se ha simplificado hasta el punto que algún día dejará de existir. Adoptará un nombre menos sublime. O desaparecerán instrumentos claves como violines, contrabajo, viola, violonchelos, saxofón, trompetas, cornetas, maracas, guira, tamboras, oboe, percusiones, guitarras, pianos y otros que requieren estudios superiores para ejecutarlos. La posmodernidad solo considera imprescindible la voz humana acompañada de ritmos mal grabados.

Los Beatles irán a parar a los museos como especies raras junto a Mozart, Beethoven, Verdi, Rachmaninov, Caruso y otros grandes que han transformado la certeza en esperanza.

Como migrante, huyo de los conciertos populares, sobre todo de artistas cubanos que sobreviven en mi isla poniendo su arte ideológico al frente con doble vía.

En mi caso, no vacilaría en volver a los conciertos de artistas favoritos de mi juventud, aunque estén viejos, obsoletos, oxidados y pasados de moda.

En mis años setenta, no solo asistí al inolvidable concierto del cuarteto de Meme Solís en el teatro Acapulco de El Vedado. También prefería su acompañamiento al piano a los temas de “Su Majestad”, la Señora Sentimiento. Además, fue el pianista de Aida Diestro y su cuarteto de voces donde sobresalían Moraima Secada, Xiomara Alfau y Elena Burke.

Por suerte, Meme Solís emigró de Cuba y creo que todavía espera “Otro amanecer”, el título de su tema que desafió a aquel gobierno que creyó ser lo que no fue.