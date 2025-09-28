La mentira no nos hace los primeros

La ambición de obtener siempre la medalla de oro puede desvirtuar el verdadero propósito de hacer las cosas bien. El niño que llega a casa presumiendo un 100 no alcanzado, le resta mérito al 97 que realmente logró. Eso mismo ocurrió con el Gobierno dominicano.

En un mundo abonado por noticias falsas y desinformación, resulta sorprendente que el propio Estado se sume a esta práctica. El pasado miércoles 24 de septiembre, la página institucional de la Presidencia publicó la información titulada: “República Dominicana registra mayor índice de libertad de prensa entre 19 países de América Latina evaluados”.

La realidad es que ese enunciado es falso. Surge de una manipulación del informe que, año tras año, elabora la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras. En el ranking de 2025, dicha entidad situó a nuestro país en la posición 43 a nivel mundial, ocho lugares por debajo respecto a 2024.

De hecho, en 2024 la República Dominicana alcanzó 73.89 puntos y, aun entonces, no superó a Costa Rica, país que lideraba la región con 76.13 puntos.

Entonces, ¿cuál es la necedad de no valorar un meritorio segundo lugar? ¿A quién se pretende engañar?

“El prestigio —decía Robert Greene— debe defenderse incluso con la vida”. En el caso del Estado eso no aplica literalmente, pero sí es cierto que la credibilidad de los gobernantes se erosiona cuando manipulan la verdad. Si me mintió en esto, ¿por qué no habría de mentir en asuntos más importantes?

La invitación al Gobierno es a no descuidar su credibilidad ni realizar acciones que siembren dudas sobre su palabra.

El éxito en la vida —y también en el Estado— muchas veces descansa en saber reconocer y disfrutar los logros, aunque sean pequeños, mientras se trabaja por convertirlos en grandes. La mentira no hará de nosotros el país con mayor libertad de expresión, ni la economía más sólida de la región, ni la democracia más sana. Más bien nos aleja de nuestra realidad y, por tanto, de la posibilidad de superarla.

Pausa a la demagogia. Prioridad a la verdad.