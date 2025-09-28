La Feria del Libro y su fecha de celebración

El pasado jueves 25 de septiembre quedó oficialmente inaugurada la versión 27 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, un evento de notoria trascendencia que procura y confío en que logrará reunir a escritores de diversas partes del mundo, lo mismo que editores, académicos y público en general.

Cuenta con un programa bastante amplio y ambicioso que incluye más de 600 actividades, dentro de las cuales se encuentran presentaciones de libros, conferencias, charlas, talleres, coloquios; en fin, una oferta bastante atractiva para los amantes de la lectura y de la cultura. El evento se extenderá hasta el 5 de octubre y se celebra en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

El hecho de que se hayan comenzado a suspender actividades por razones climáticas no es lo que motiva el escrito, pues como dice el pueblo con sobrada razón “el día más claro llueve”. Sin embargo, estoy convencido de que el evento debería volver a sus orígenes, teniendo como fecha inicial el 23 de abril, y eso así por varias razones.

La primera de estas estriba en que fue así como surgió tras la propuesta del librero Julio D. Postigo Arias, a la sazón propietario de la Librería Dominicana y luego de la Librería Hispaniola, y editor de la famosa colección “Pensamiento Dominicano”, y que fue quien en 1950 solicitó y logró que el régimen trujillista instituyera el 23 de abril como Día del Libro, en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, y que sugirió a su vez la celebración de “una feria del libro”; de hecho, un año después, en 1951, “se realiza la primera Feria Nacional del Libro, en el Parque Colón”.

No obstante, ligado a dicha razón, que de por sí me parece más que válida, la principal de las razones por las que estimo que este importante evento cultural y mundialista debe celebrarse en el mes de abril, estriba en que en tanto se convoca a toda la población, con invitados internacionales y todo lo que eso implica y el gran movimiento que se genera alrededor del mismo, no resulta lógico que se celebre dentro del período de la temporada ciclónica.

¿Acaso no está establecido que la referida temporada ciclónica inicia el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre? Y si es el caso, entonces ¿por qué exponernos y exponer a los demás?

Y como si todo eso fuera poco, se coloca en septiembre, que es una especie de meridiano de dicha temporada, cuando igualmente ha sido establecido que tiene un pico de actividad entre los meses de agosto y octubre.

De hecho, es el propio Estado -para no reducirlo al gobierno- a través de sus organismos competentes, consciente de que “durante este período, las condiciones atmosféricas son más favorables para la formación de tormentas tropicales y huracanes”, el que de hecho recomienda a la población estar preparada y seguir las informaciones de las autoridades como el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Ojalá que todo transcurra de la mejor manera posible y desde aquí envío mis mejores vibras positivas y mis felicitaciones sinceras a los organizadores, pues se trata de un evento organizado por todo lo alto y sé de los grandes esfuerzos, recursos y demás que esto implica, y precisamente por eso entiendo que debemos procurar que dicha celebración esté lo más alejada posible de situaciones científicamente previsibles desde el punto de vista meteorológico.

Todos a apoyar esta fiesta de la cultura, dedicada merecidamente al historiador Frank Moya Pons, “en reconocimiento a sus valiosos aportes al estudio de la historia nacional y a la consolidación de la identidad cultural del país” y cuyo tema central “girará en torno a la literatura infantil”, teniendo como invitada de honor a la Red de Ferias y Festivales Literarios de América Latina, y que “contará con la destacada participación del escritor francés Jean-Marie Gustave Le Clézio, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2008”.

El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).