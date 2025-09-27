El turismo sostenible requiere una visión transformadora

El turismo sigue batiendo récords en 2025, con un verano histórico que confirma su papel como uno de los grandes motores de la economía y del empleo en nuestro país. Solo hasta septiembre, República Dominicana ha recibido 6,1 millones de turistas internacionales, según datos del Ministerio de Turismo (MITUR). Sin embargo, este crecimiento constante nos sitúa ante un reto crucial que conecta directamente con el lema del Día Mundial del Turismo de este año: “Turismo y transformación sostenible”. La pregunta es clara: ¿cómo conseguimos que la fuerza de la industria turística se convierta también en un modelo de desarrollo responsable?

La respuesta empieza por reconocer que el sector debe transformar la forma en la que impacta en los destinos, y eso pasa por actuar como un verdadero actor estratégico del desarrollo local. Significa apostar por el talento de las comunidades, formarlo y hacerlo parte de nuestros equipos, mientras se fortalece el tejido empresarial colaborando con pequeñas empresas, artesanos y proveedores locales. En nuestro caso, desde hace tres décadas esta apuesta se traduce en una gran cantidad de inversiones en los productos y activos con los que actualmente cuenta en el país ascendente a más de mil millones de dólares. Por cada dólar que invertimos, inyectamos capital en la economía, fomentando el emprendimiento y creando un círculo de crecimiento. Esa inversión nos permite ofrecer productos auténticos y de calidad a nuestros clientes, mientras que los negocios locales se consolidan y multiplican sus oportunidades.

Pero ser actores que contribuyen al desarrollo local también implica reconocer que la prosperidad de un destino no puede desligarse de la salud de su entorno natural. La sostenibilidad económica y social gana sentido cuando se acompaña de un firme compromiso ambiental. Proteger la naturaleza es la mejor manera de asegurar que tanto quienes nos visitan como quienes habitan en los destinos puedan disfrutar de su cultura, sus paisajes y su esencia a largo plazo.

Por eso, debemos ir más allá de los discursos: reducir nuestra huella de carbono, proteger la biodiversidad y gestionar de forma responsable los recursos es parte inseparable de esa misma alianza con la comunidad. No se trata únicamente de ofrecer experiencias sostenibles a los viajeros de hoy, sino de proteger los ecosistemas de quienes ya viven en estos territorios y de asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de entornos únicos. Es cuestión de incorporar en la estrategia y en la hoja de ruta de las empresas el concepto de bienestar, porque es lo que construye empresas conectadas con la sociedad.

Para lograrlo, debemos dar un paso adelante con liderazgo, innovación y alianzas. Liderazgo para priorizar la sostenibilidad y tomar decisiones valientes que pongan a las personas y al planeta en el centro. Innovación para aprovechar la digitalización y las nuevas tecnologías como herramientas que nos permitan gestionar mejor los recursos —logrando, por ejemplo, una mayor eficiencia energética— y al mismo tiempo enriquecer la experiencia de los viajeros. Y alianzas, porque esta transformación no puede hacerse en solitario: necesitamos empresas, instituciones, y sociedad trabajando hacia un mismo rumbo.

En Grupo Piñero, como empresa familiar, creemos firmemente que el turismo solo tiene sentido si va de la mano de las comunidades que lo hacen posible. Nuestro ideal de destino es aquel donde la vida local y la actividad turística conviven en equilibrio, donde los beneficios se reparten de forma justa y donde la cultura y el medio ambiente se preservan como los mayores valores. Porque sabemos que la experiencia más auténtica para cualquier viajero nace precisamente de esa conexión con la gente y con la esencia del lugar.

En este Día Mundial del Turismo, el mensaje es claro: es hora de actuar. Ya no basta con los compromisos; el sector debe liderar con el ejemplo y convertir las palabras en resultados tangibles. El futuro de nuestra industria depende de una transformación que ponga a los destinos como socios estratégicos, a las personas como el centro de nuestra cadena de valor y al planeta como la base de toda nuestra actividad. El turismo debe ser, más que nunca, una fuerza de cambio positiva y duradera para todos.

La autora es Global CEO

de Grupo Piñero