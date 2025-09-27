El libro de todos los tiempos

"La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre". (Isaías 40:8)

Ralph Waldo Emerson, poeta, filósofo y moralista estadounidense, dio un giro a su vida intelectual y espiritual por la lectura de diversos escritores. Nacido en Boston en 1803, fue, desde su juventud, pastor de una iglesia unitaria, pero renunció a su ministerio en 1832.

Filósofo que escribió las obras “Ensayos”, “Hombres representativos”, “Sociedad y soledad”, “Poemas”, se inclinó al panteísmo.Sus seguidores lo consideraban “trascendentalista”.

La biblioteca era su templo de la paz. Allí se hallaban sus autores favoritos: Homero, Platón, Plutarco; también estaban Dante, Shakespeare, Milton, Bacon, Montaigne, Scott, Goethe y muchos otros, en altos y sencillos estantes.

Sus tres reglas básicas para elegir un buen libro eran: primero, no leas ningún libro que no tenga más de un año de publicado; segundo, no leas otros libros fuera de los que han alcanzado fama, y tercero, nunca leas nada que no sea de tu gusto.

Sin duda el libro que más fama ha alcanzado es la Biblia. De él dice el profeta Isaías: "La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre" (Isaías 40:8).