Esa mañana anunciaron muy temprano que el Presidente estaba presto a llegar a sus oficinas del Palacio Nacional. Eran apenas las 10:03 a.m. lo que era inusual, ya que siempre llegaba después de las 11 a.m.

Cuando se desmontó de su vehículo, entraron al ascensor que lo llevaba directo a su despacho: el presidente, el general Pérez Bello, el subjefe del Cuerpo de Ayudantes, general Rivas Zapata y Aníbal Páez. El ascensor era bastante pequeño y sólo cabían unas cuatro personas.

De repente se fue la luz y la planta eléctrica no encendió. El presidente se quedó atrapado en el ascensor. Cuando llegué al área varias personas estaban intentando forzar la puerta del ascensor y subirlo de manera manual. Buscaban el “sargento”. Pensé que se trataba de un militar de ese rango, pero hablaban de un pequeño artefacto, de una especie de manubrio redondo para forzar la subida de los cables. Pero el “sargento” no aparecía y la corriente no se reestablecía, porque el apagón afectaba a toda la zona del palacio y la planta seguía sin funcionar.

Ante esta complicada situación, se inició una operación de rescate tratando de cargar desde adentro del ascensor al presidente para que otra persona desde afuera lo halara, ya que eran pisos muy cortos.

Los que intentaban sacar al presidente le rompieron el saco y no lograban pasarlo por la rendija entre pisos. Ya habían pasado unos 12 minutos que parecieron eternos.

Mientras tanto, los que habían ido a comprar la herramienta a la Ferretería El Gallo, de la 30 de marzo, no regresaban con ella.

Cuando por fin llegaron con el “sargento”, se logró subir el ascensor. Balaguer muy incómodo y sudoroso cuestionaba: “¿Qué ha pasado?” Nadie respondía. Entraron al Despacho y Páez le ayudó a ponerse el traje que sustituiría al que habían roto.

El pidió una explicación sobre sobre lo sucedido. Nadie decía nada. Pero yo, como siempre, no me podía quedar callado y le dije que eso pasaba todos los días en las diversas edificaciones que tenían ascensor. Bello Andino me dio un pellizco para que no siguiera.

Pero él insistió: “¿Cómo así?”, y le contesté: “Cuando se va la luz, uno se queda trancado hasta que prenden manualmente la planta”, -en ese momento contados edificios tenían un switch automático como ahora-. “Eso pasa mucho, es casi una costumbre en el país”. Entonces cuestionó: “¿Y tú te has quedado?” “Sí, señor. Muchas veces”. Silencio sepulcral.

Esta acción del azar iba a tener consecuencias casi inmediatas. Pocos días después era designado un nuevo administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Cuando juramentó al nuevo funcionario le dijo: “Espero que no se vaya más la luz en el palacio”. Sentencia esta que el burócrata no pudo cumplir, ya que eso no dependía de su gestión o deseo. Fueron muchas las veces posterior a su llegada a la CDE, que los apagones asediaron la sede de gobierno.