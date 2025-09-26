¿Podemos vencer la corrupción?

La corrupción no es un mal invencible ni exclusivo de la República Dominicana. Se extiende por muchos países y erosiona instituciones, presupuestos y confianza ciudadana. Sin embargo, hay naciones que decidieron enfrentarlo con firmeza y hoy son referentes de integridad. La pregunta que debemos hacernos es si nosotros también seremos capaces.

Transparencia como regla, no excepción

En Chile, el sistema de compras públicas permite auditar en tiempo real las contrataciones del Estado. En Portugal, el decomiso de activos ilícitos avanza con rapidez. El mensaje es simple: el dinero público es sagrado y su uso debe ser totalmente visible. En nuestro país no basta con “subir PDFs”; se necesita un portal único y auditable, con trazabilidad peso a peso y alertas automáticas de riesgo.

Instituciones que resisten al poder

Uruguay no es transparente por casualidad: su andamiaje institucional es estable e independiente. En Corea del Sur, un ente anticorrupción con presupuesto y autonomía redujo la injerencia política. La República Dominicana necesita una Procuraduría y una Cámara de Cuentas blindadas: concursos de mérito, equipos técnicos de alto nivel, sueldos competitivos y veeduría ciudadana permanente.

Declaración jurada: obligación, no sugerencia

Hoy, más de un 30 % de los obligados no ha presentado su declaración de bienes en tiempo y forma… y no pasa nada. La declaración jurada no es un formulario decorativo: es la herramienta para detectar enriquecimiento ilícito. Cuando el incumplimiento se normaliza y la sanción brilla por su ausencia, el mensaje es devastador: robar o mentir al Estado puede salir gratis.

Decisiones inmediatas desde el Palacio

Casos como el de SeNaSa y otros que han indignado a la ciudadanía exigen un protocolo de tolerancia cero en 72 horas: Suspensión inmediata y separación preventiva de los responsables. Remisión formal al Ministerio Público con expediente técnico.

Auditoría forense exprés (15 días) con publicación íntegra de hallazgos. Congelamiento cautelar de pagos y cuentas vinculadas al contrato investigado. Publicación en 48 horas de todos los documentos contractuales. Registro público de proveedores sancionados e inhabilitación por 10 años. Contratos-programa para cada ministro con metas anticorrupción medibles y destitución por incumplimiento.

En un país presidencialista, el ejemplo del presidente es política pública. El costo de corromperse solo sube si la primera reacción viene del Palacio con firmeza.

Tecnología y ciudadanía vigilante

La tecnología convierte a cada ciudadano en auditor. Plataformas anónimas de denuncia con trazabilidad pública, tableros en línea por institución y registros inmutables de los procesos cierran rendijas y reducen la discrecionalidad. No es moda: es control efectivo.

Integridad que se aprende

La batalla no se gana solo en tribunales. Países que avanzaron incorporaron ética pública desde la escuela. Nuestros manuales de convivencia deben enseñar por qué ofrecer o aceptar sobornos daña tanto como robar a mano armada.

Sanciones que sí duelen

Nada desincentiva más que el castigo real. “Devolver una parte y borrón y cuenta nueva” perpetúa la impunidad. El estándar debe ser claro: prisión efectiva, inhabilitación de por vida para cargos públicos y pérdida total de lo obtenido al amparo del poder.

Conclusión

¿Podemos vencer la corrupción? La respuesta es sí, si entendemos que la clave está en combinar liderazgo firme, instituciones blindadas y ciudadanía vigilante. Uruguay, Chile o Corea del Sur demostraron que se puede lograr. La gran diferencia en la República Dominicana es que el sistema es presidencialista: la primera línea de batalla se libra en el despacho presidencial.

El país no puede seguir viendo escándalos como el de SeNaSa sin consecuencias ejemplares. La pregunta ya está planteada; lo que falta es la decisión de responderla con hechos. Porque la única respuesta válida —y posible— es esta: sí, podemos vencer la corrupción.

