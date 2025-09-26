El Salto de la Pulga

1 Los apagones en aeropuertos y puertos pueden ocultar “truchimanerías de altos vuelos”. Sobran precedentes…

2 Slogan: “Si usted disfruta perdiendo el tiempo y quiere que le suba la presión, vaya a quejarse de la factura eléctrica a Protecom”.

3 Un amigo que pasó por Pimentel me escribe, extrañado de haber visto un mural con gráficos que honran a “grandes pimentelenses”, donde no aparecen Luis Kalaff, Bienvenido Brens, Mendy López ni Francisco Nolasco Cordero.

4 Indagué. Así supe que no es obra del Cabildo, como debería ser, sino de una “fundación particular”, cuyo líder elige a quien considera meritorio para aparecer allí.

5 El presidente volvió a la ONU a insistir en lo de Haití, tema al que no harán caso porque tienen otros líos más gruesos por resolver.

6 La visita fue precedida por un amplio séquito de periodistas criollos, encargados de reportar lo que allí dijera. ¡Same old, same old!

7 El presidente aprovechó el escenario de N.Y. para anunciar lo de las tierras raras, porque le preocupan los resultados de las últimas mediciones y necesita inyectar efectos optimistas en el pueblo.

8 El periodista auténtico no puede perder la dignidad. Ir a una reunión en N.Y. con el jefe de prensa del gobierno dominicano a quejarse por “la falta de anuncios”, degrada al profesional.

9 Un gobierno que ha venido suplementando con endeudamientos los déficits operativos del presupuesto, no debería tirar diez mil millones de pesos en publicidad.

10 Trump llegó a la ONU armado de un saco de excremento con el que embarró a toda la institución. ¡Genio y figura!

11 Aplausos al “Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025”, que Participación Ciudadana otorgará a Edith Febles. ¡Es una referente del periodismo serio!

12 El nuevo slogan del PLD es pedir perdón a Danilo. ¿Perdón por qué? ¿No será al revés?

13 Tras ser acusada por Adocco de prevaricación, doña Milagros, al considerarlo injuria, tiene derecho a demandar. Adocco lo asumió como “amenaza” y pataleó con rabietas.

14 Dice Claro, que en 2024 aportó más de RD$25,000 millones en ingresos fiscales. ¿Ellos, o los clientes que pagamos los impuestos a través de ellos?

15 La DGII aumentará el impuesto selectivo a los cigarrillos. Grata noticia para los que, desde Haití, contrabandean cigarrillos marca Capital.

16 En Damajagua, distrito municipal de El Maizal, provincia Valverde, hay una carretera llamada La Trujillista, donde esta semana apareció un español con un tiro en la cabeza. ¿Reflujo histórico?