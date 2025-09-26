Una mala racha

La sabiduría popular raramente se equivoca, y, así como “quien busca encuentra”, quien sólo quiere leer o escuchar las noticias o informaciones que su corazón (o interés) anhela leer o escuchar, encontrará, precisamente eso. El mecanismo es simple y básico, un subproducto evolutivo del proceso de desarrollo neurocognitivo: el Sesgo de Confirmación.

Lo de las rachas todo el mundo lo conoce, ya sea porque haya vivido una buena o una mala, o porque conoce casos (públicos o privados) donde el despliegue de una secuencia homogénea de eventos consistentes y parecidos entre sí hace que se configure la idea de que, cuando ocurren dichos sucesos, no necesariamente se presentan de manera individual, sino colectiva.

Hay rachas en años de vacas gordas o flacas; victorias de equipos de pelota; carreras anotadas; cosechas agrícolas; jugadas de casino; conquistas amorosas, etc. Para cada aspecto positivo existe uno exactamente igual –pero en negativo–, que opera bajo la misma forma y modalidad; ya que las rachas son la concreción lineal de una variable matemática expresada bajo la aleatoriedad de los números. Suceden secuencias de cosas buenas y luego de cosas malas; vienen juntas y en bloques; porque, matemáticamente, es más difícil que se presenten en forma alterna e intermitente.

Si leer las noticias contenidas en periódicos, programas de radio, televisión o medios informativos digitales no fuera suficiente, basta sondear o medir un poco la opinión (sea mediante encuestas o simplemente navegando en las redes), para constatar que el gobierno está en mala racha… ¡Como si todos los palitos se le estuvieran cayendo al mismo tiempo!

El Sesgo de Confirmación hace su trabajo a la perfección, tanto en la oposición como en el gobierno, y ninguna comunicación puede salvar a una gestión, si esta no ofrece noticias creíbles que impacten favorablemente, y sólo ofrece excusas.

La eclosión emergente de hitos informativos negativos está ahí, inocultable: SENASA, Punta Catalina, la declaratoria de emergencia del sistema eléctrico, inminentes nuevos escándalos de corrupción, DIECOM, el sargazo, la columna de la línea 2C del metro “cayéndose a pedazos”, el apagón del AILA, el magistrado Wilson Camacho diciendo que “hay un tiempo para todo bajo el sol” …, puentes que se desploman, intercambios de disparos, etc.

La oposición huele sangre y ataca con saña (dialécticamente es lo correcto); algunos políticos, comunicadores y empresarios miran con oportunismo el futuro, como si 2028 fuera el año que viene; en el gobierno, muchos sienten que la suerte está echada y el derrotismo más absurdo cunde en ministerios y direcciones; y, mientras, el gobierno está frizado y no sabe cómo reaccionar.

Las rachas son temporales, ráfagas que van y vienen, que se alternan entre sí. Toca aguantar y mantener la nariz fuera del agua … que el sol en algún momento saldrá y las aguas volverán a estar calmas. Es creer [y trabajar para revertir] eso, o ahogarse en la tormenta.