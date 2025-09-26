“Las cuerdas me cayeron en lugares agradables; en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado”, Salmo 16:11.

Este poema de David describe la victoria otorgada por Dios a quienes le sirven. Recordemos que Josué, el sucesor de Moisés, fue el gran repartidor de las tierras conquistadas por el pueblo de Israel.

Aquellas tierras fueron sus heredades. Para David su porción de herencia lo es el Señor. De la tribu de Judá, David supo valorar el gozo de vivir en Dios.

“Ningún bien tengo fuera de ti”, afirmó el salmista, reconociendo que su mayor riqueza procede del Señor.