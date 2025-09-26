Cuando la corrupción se vuelve expectativa

Los medios de comunicación y, de manera muy especial, las redes sociales, han estado muy activas respecto al tema de la corrupción en la administración pública. Miles de millones de pesos del presupuesto de la nación, cuyos ceros a la derecha abruman, llenan páginas y horas de transmisión.

Como decía John Steinbeck, escritor norteamericano, ¿será que más que el poder, lo que corrompe es el miedo a perderlo? Es difícil separar ambas cosas, pero no deja de ser cierto, que cuando se acercan los finales o se perciben los mismos, las avaricias y las ansias envilecen.

Veamos el problema desde otra perspectiva, sin restarle méritos al escándalo por los montos envueltos, además de lo que se convierte en el cuerpo del delito, las evidencias, para la instrumentación de los expedientes judiciales.

Una cuestión importante del tema de la corrupción es cómo se gesta en la mente y en la mirada social y de ahí, cómo se normaliza y se tolera. Hay varios modelos que, desde la psicología, pueden ayudarnos a comprender este fenómeno social que corroe los cimientos de la vida democrática, como hemos planteado.

El primero es el modelo de procesamiento predictivo, desarrollado por Daniel Yon, quien señala que el cerebro funciona como un editor de noticias, así, prefiere confirmar el titular que ya escribió antes que abrir espacio a lo inesperado. Si para la ciudadanía “todos los políticos son corruptos”, cualquier señal ambigua se interpreta en esa clave. No hay sorpresa alguna.

Como hemos señalado al principio, los medios de comunicación y las redes sociales se encuentran llenas de denuncias sobre el tema, y los titulares se hacen evidentes: nuevos escándalos en el uso fraudulento y corrupto de los fondos públicos, que hacen que muchas personas reaccionan de manera resignada, “otra vez lo mismo”.

¿Pero es tan solo en la República Dominicana? La prensa internacional recoge situaciones de corrupción en muchos otros países de la región como de otras partes del mundo. De esa manera, la corrupción se convierte en la norma que minimiza la sorpresa.

Un segundo modelo, es el de la percepción social desarrollado por la doctora R. Thora Björnsdóttir, quien forma parte del grupo de investigación de Cognición en Entornos Complejos de la Universidad de Stirling de Escocia. Ella señala: la democracia se tuerce cuando juzgamos por el traje y no por los hechos.

De esa manera, rostros, estilos y estatus social pesan tanto como las pruebas. Líderes carismáticos de sectores populares en América Latina suelen ser vistos como “sospechosos” desde el inicio, mientras que figuras de élite, incluso con expedientes abiertos, disfrutan de cierta indulgencia mediática.

En el caso dominicano y en vista del Art. 69 de la Constitución, que establece un Estado Social y Democrático de Derecho, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, sin embargo, se aprecian “ciertas competencias especiales para juzgar a ciertos individuos”, según el Código Procesal Penal.

El tercer modelo, desarrollado por Smith, López y Kim, se define a partir de la valencia positiva o negativa de la percepción, así la carga emocional con que se presenta un caso determina la reacción pública. Un mismo acto puede ser visto como pecado mortal o solo como travesura, según la emoción que lo sostenga.

Los calificativos con que se presentan los casos de corrupción van desde “simples cuestiones administrativas o errores” a “asociación de malhechores, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera”. Ciertamente que no es lo mismo, pero a veces los calificativos vienen con una cierta sazón.

Lo importante es tener bien claro que la corrupción no solo daña a las instituciones desde dentro, sino que se enquista en la manera en que la ciudadanía la percibe. Si ese ciclo no se rompe, y ahí el periodismo serio juega un papel fundamental, mostrando lo inesperado, evitando estereotipos y separando emoción de evidencias, la democracia se erosiona sin que lo notemos y nos “demos cuenta”.

El verdadero enemigo de la democracia no es solo el político que roba, sino la mente ciudadana que se acostumbra a esperarlo. Y mientras la corrupción se normalice en nuestras predicciones, se disimule en nuestros prejuicios y se diluya en nuestras emociones, seguirá creciendo como sombra de la democracia.

Romper la corrupción empieza por romper la costumbre de verla como inevitable.

El autor es Profesor Titular y Pleno del Instituto Tecnológico de Santo Domingo

julio.Valeiron@intec.edu.do