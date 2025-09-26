Brújula internacional de RD en tiempos de cambio

1.-En un mundo marcado por la incertidumbre, donde las placas tectónicas de la geopolítica sedesplazan con rapidez, los países que logran sostener su rumbo no son los más grandes ni los más ricos, sino los que poseen una brújula clara. Una política exterior coherente, profesional y de largo alcance.

2.-La República Dominicana ha sabido avanzar en esa dirección. En los últimos años, hemos pasado de ser un actor discreto a convertirnos en un socio confiable, predecible y cada vez más influyente.

Lo hemos hecho defendiendo principios democráticos, construyendo puentes con nuevas economías emergentes, atrayendo inversiones estratégicas y participando con voz firme en foros multilaterales.

3.-Desde mi actual misión en Japón, lo he visto de cerca. El interés que despierta nuestro país en el sector empresarial japonés es tangible. Empresas de tecnología, turismo, energía y manufactura exploran el Caribe y encuentran en nosotros estabilidad, talento y visión. En el marco de la Expo Osaka 2025, hemos abierto un canal de cooperación inédita que está acercando al Japón a nuestra cultura, a nuestros productos y a nuestra gente.

4.-Del mismo modo, desde mi paso por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, en Kingston, constaté que la República Dominicana puede ejercer un liderazgo respetado en espacios multilaterales complejos, aportando ideas, forjando consensos y defendiendo nuestros intereses sin confrontación, pero con firmeza. Es esa capacidad de diálogo, discreta pero eficaz, la que nos ha permitido ganar prestigio, y debe seguir siendo una de nuestras marcas en el mundo.

5.-Sin embargo, los tiempos que vienen exigirán aún más visión y coherencia. La guerra en Europa, las tensiones en Asia, las disputas comerciales, la inteligencia artificial, el cambio climático y los nuevos corredores logísticos están transformando el orden global. En este contexto, nuestra diplomacia no puede limitarse a reaccionar. Debe anticipar, posicionar y consolidar.

6.-La estabilidad de Haití será también determinante para el futuro de nuestra política exterior. La prolongada crisis institucional, humanitaria y de seguridad que atraviesa nuestro país vecino exige una estrategia firme, coordinada y multilateral. La República Dominicana debe seguir promoviendo una respuesta internacional efectiva que combine seguridad, gobernanza y desarrollo sostenible, al tiempo que protege sus legítimos intereses nacionales. Asumir este liderazgo regional, sin estridencias pero con claridad, será crucial para contribuir a la paz y la estabilidad en el Caribe.

7.-Debemos fortalecer y profesionalizar aún más nuestro servicio exterior, dotarlo de recursos, de continuidad, de meritocracia, y alinearlo a un proyecto-país que trascienda los ciclos políticos. Necesitamos nuevas embajadas en regiones emergentes, una diplomacia económica agresiva y coordinada, y una presencia más activa en los organismos internacionales donde se toman las decisiones que afectarán a nuestra próxima generación.

8.-Cuando la política interna se ve atravesada por tensiones naturales y legítimas ambiciones, la política exterior tiene la obligación de ofrecer serenidad, continuidad y horizonte.

9.-Porque lo que proyectamos hacia el mundo es, en esencia, lo que creemos de nosotros mismos.

Y hoy, más que nunca, debemos creer que la República Dominicana puede y debe ocupar el lugar de liderazgo que merece en el escenario global.Edward Aníbal Pérez Reyes es Embajador de la República Dominicana en Japón y Comisionado General de la República Dominicana ante la Expo Osaka 2025. Fue Embajador ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en Kingston, Jamaica, Embajador alterno ante la OEA y cuenta con una destacada trayectoria de más de 20 años en diplomacia y relaciones internacionales