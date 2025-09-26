VIVENCIAS
Ayudar bien: el desafío de la limosna
Después de una misa, surgió una conversación reveladora. Una persona se preguntaba si debía seguir ayudando económicamente a un mendigo que conocía hacía tiempo. Cada semana le daba una cantidad considerable, pero notaba algo preocupante: el hombre no aceptaba ninguna otra forma de ayuda, incluso rechazó con agresividad una oferta para tratarse un problema de salud evidente.
No era una duda por tacañería, sino por conciencia. ¿Qué significa realmente ayudar? ¿Se trata solo de dar dinero sin condiciones? ¿Es justo seguir dando cuando alguien se aferra a esa situación y no desea salir de ella?
A veces, ayudar sin discernimiento puede mantener a una persona en una forma de dependencia que no busca superación. En otras ocasiones, negarse a ayudar por miedo a ser engañado nos puede endurecer el corazón frente a quien de verdad necesita.
Por eso se planteó una alternativa más equilibrada: colaborar con instituciones que evalúan con más claridad los casos y canalizan las ayudas de forma más efectiva. También es importante ofrecer caminos que permitan a las personas alcanzar una vida más digna, con empleo, salud y autonomía.
Mientras tanto, no se trata de cerrar la mano. Si alguien necesita comer hoy, es justo tenderle la mano. Pero sin olvidar que dar limosna, por sí sola, no resuelve el problema. Lo importante es no perpetuar la necesidad, sino promover un cambio real.
Ayudar es bueno. Ayudar bien es mejor. Porque el objetivo no es solo aliviar el momento, sino acompañar hacia una vida más plena y estable.