Solidaridad en la crisis

En tiempo de crisis no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Albert Einstein, un genio admirado universalmente, escribió que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque ella trae progresos.

La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura; es la crisis la que origina la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas, que a las soluciones.

La verdadera crisis es “la incompetencia”. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía; no hay méritos, es en ella donde aflora lo mejor de cada uno. No hay que promoverla y callar asumiendo el conformismo.

Luchemos contra la amenaza que significa no tener valor para superarla. La mejor forma de enfrentarla es la solidaridad, que en sociología es el sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes, lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.

Los conocimientos nos dan independencia, se requiere la solidaridad de otros individuos para sobrevivir.

En tiempo de crisis, la solidaridad es la base del bien común y con ella superamos los obstáculos que se presentan en situaciones adversas.

Tengamos fe en la unión de todos los dominicanos de cara a un futuro promisorio.

Luchemos por un verdadero cambio y así entregaremos un mejor país a nuestros hijos, apoyados en el legado de Juan Pablo Duarte.