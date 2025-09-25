Resonante éxito en París

La participación de la República Dominicana en la Feria Top Resa 2025, en París, recoge logros significativos para el auge del turismo en el país.

El solo anuncio de que a partir de enero llegarán tres vuelos por semana desde París a Punta Cana, operados por Air Francia, revela la magnitud de la recuperación de la visita de turistas franceses al país.

Al hablar de la importancia del mercado francés para el turismo dominicano, el ministro de Turismo, David Collado, ha destacado que genera 15,000 empleos y 161 millones de dólares en ingresos.

Collado fue claro al expresar que “estamos aquí con una misión clara: recuperar el mercado francés y seguir siendo los preferidos de los franceses”.

El desarrollo de la infraestructura turística dominicana tiene capacidad para acoger a millones de visitantes, darle sano esparcimiento y una calidez inigualable.

Con los nuevos proyectos en expansión, la zona turística del Este garantiza la meta fijada por el gobierno de recibir 40 millones de turistas para los próximos tres años.

El hecho de que más de 30 empresas vinculadas con los negocios turísticos, incluidos los dos bancos más grandes del país, estén presentes en Top Resa 2025, indica que el sector hace el esfuerzo por mantener la primacía en el Caribe.

Con su presencia en París, funcionarios y empresarios dominicanos gestionan apropiadamente el sector más importante de la economía dominicana.

Estamos seguros que al final de este importante cónclave, la cantidad de negocios que se concretarán para el turismo dominicano, crecerá significativamente.