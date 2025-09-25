La Palabra y nuestra realidad

La Palabra de Dios no está pensada para quedarse encerrada en un libro ni para ser interpretada de manera rígida, como si fuese un texto antiguo sin relación con lo que vivimos hoy. Al contrario, es un mensaje vivo que nos ayuda a comprender nuestro presente y a tomar decisiones concretas en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Leerla al pie de la letra, sin mirar el contexto en que fue escrita ni el espíritu que la inspira, puede llevarnos a interpretaciones superficiales o incluso equivocadas. La clave está en dejar que el Espíritu Santo nos guíe para descubrir qué quiere decirnos en medio de los desafíos actuales: el consumismo, la violencia, la indiferencia, la injusticia. Cada pasaje bíblico, leído con fe , se convierte en una luz para vivir con esperanza, para construir relaciones más humanas y para mantenernos firmes en la verdad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.