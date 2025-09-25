Guerra avisada en el Metro

Rafael Antonio Santos Pérez empezó a dirigir la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en agosto del 2020, al inicio del primer mandato de Luis Abinader. Una de sus primeras grandes funciones, fue despedir técnicos especializados que se habían formado en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina en diferentes áreas e ingresar “compañeros” del Partido Revolucionario Moderno para ocupar los puestos de esas personas preparadas.

A esas funciones siguió olvidarse del mantenimiento de las estaciones y dejar caer el servicio, cosa que sigue siendo evidenciado por los usuarios y los medios de comunicación.

Su gran tercera obra al frente de esa institución ocurrió el 16 de septiembre de 2023, alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando dos vagones del metro chocaron.

Hasta hace poco había un caos para ingresar al Metro de Santo Domingo, sumado a este problema "El informe con Alicia Ortega" reveló indicios de deterioro y corrosión en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, una obra que no se ha concluido y que presenta al menos dos columnas que no sirven. El metro es quizás la única guerra que matará al soldado y el soldado es el pueblo.