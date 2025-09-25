Feliz cumpleaños, Federico

Así como Protágoras dijo que “El hombre es la medida de todas las cosas”, así también no hay que hacerle mucho caso, pues las respuestas están ahí fuera, y todas son evidentes en sí mismas. Basta prestar atención y concentrarse en buscarlas, para uno darse cuenta de que siempre estuvieron ahí, frente a nosotros, sólo que estábamos “distraídos”.

Reconocer al hombre como centro de todo puede que sea el más supremo ejercicio de narcisismo colectivo, y también el pilar fundamental del antropocentrismo… ¡Y ya sabemos hasta dónde nos ha llevado esa asunción del sapiens de creerse la joya de la corona en la carrera evolutiva!

Quizás sea un arrebato egocéntrico, pero ganamos esa carrera a pulso, compitiendo de igual a igual con otros mamíferos igualmente letales, por no hablar de la zancadilla que hicimos a los parientes que dejamos atrás, los cuales, en el mejor de los casos, pudieron “sobrevivir” a través de algunos cromosomas en nuestro ADN (neandertales, denisovanos, etc.).

Si la historia es el relato de lo escrito y todo lo escrito es una creación humana, entonces, la historia de todo el planeta gira en torno a la historia que nosotros contemos sobre él, en tanto sujetos [y objeto] de toda la evolución. Dejando religión o biología a un lado, puede que Protágoras tuviera razón, y que, tal como dijera Nietzsche: “!Estamos en la cima, estamos en la cima!, ¡somos el toque final de la naturaleza!”.

En esa lógica –rizando el rizo–, más que la historia colectiva del “Proyecto Humanidad”, la que importa es la historia de los individuos que componen ese todo; la microhistoria; el relato de la vida cotidiana de la gente.

En definitiva, tanto Ginzburg, Levi, o la Escuela de los Annales –con Braudel, et al–, sólo vinieron a darle carácter al Tiempo Corto. A dar rigor y fundamento académico a la realidad cotidiana que todos percibimos cada día: que no es el hombre –en tanto sujeto histórico– lo que importa para definir la historia, sino que la existencia misma de cada individuo es el hecho más importante de “su” historia, y, por ende, de toda la historia que le rodea. Lo demás son constructos y justificaciones del poder.

Así las cosas, la propia existencia humana es el hecho más importante, y, poder vivirla a plenitud es un desafío, y también el mejor de todos los premios. Lo otro, lo de cumplir un día como hoy 50 años de vida, es sólo una estadística; un diletantismo propio de quien celebra medio siglo como un acontecimiento importante, porque para uno sí lo es.

Porque cumplir 50 años es acercarse más al final del camino –a Ítaca–, y, al transitar lo que falta, sólo toca rogar “que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de experiencias”; y es que, a pesar de todo, Ulises siempre supo que Penélope le esperaba… y eso valía el viaje.