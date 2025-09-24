Multilateralismo en jaque

Parecería que, en su 80 aniversario, la Asamblea General de las Naciones Unidas servirá para lo mismo que han servido las otras: para nada. Esto podría decirse en función de la efectividad de sus decisiones y la practicidad del organismo para enfrentar y gestionar los muchos conflictos bélicos que, actualmente, suponen muerte, dolor y violaciones de los Derechos Humanos de millones –en muchos países–, a lo largo del planeta.

Más allá de lo injusta de esa valoración, el verdadero rol y función del organismo debe ponderarse en función de los precedentes de multilateralismo que hemos visto a lo largo de la historia. Pocos –por no decir, muy pocos– han sido los ejemplos de instituciones o instancias parecidas que, en el pasado, intentaron funcionar de la misma forma y procurar los mismos objetivos. Por no hablar de la infausta Sociedad de Naciones, los mecanismos que procuraban diálogos permanentes entre países, fueron inexistentes en toda la historia de la humanidad.

A lo sumo, esquemas provisionales de cara a un fin específico (“conferencias”, “ligas”, “santas alianzas”) y algún que otro intento de establecer mecanismos permanentes de consulta que duraron bien poco; que se daban entre pocos países; y que –casi siempre– actuaban como foros para apetencias imperiales, o intercambio de intereses entre grandes potencias.

Hoy, la Asamblea General se realiza en medio de un descrédito generalizado hacia la ONU, por su ineficacia en gestionar crisis; su agenda interna que, muchas veces va en paralelo a la de los países; su nómina hípernumeraria y su [in]sostenibilidad financiera. Ciertos o no, los comentarios descalificativos –reiterados por años–, y la cosecha propia de fracasos que apoyan estos juicios de valor, han creado la percepción de que la institución es irrelevante e innecesaria.

Aunque guerras ha habido siempre, más que eso, lo que está en juego es el propio paradigma del multilateralismo; entendido este como el marco teórico sobre [y desde] el cual se han gestado las relaciones internacionales desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día. Unas reglas de juego dictadas por el propio Estados Unidos, país que hoy se apresta a desmontarlas.

Con el repliegue hacia el centro propiciado por el presidente Trump –como eje de su agenda–, cualquier instancia, país o dirigente que erosione ese designio, es objeto de desconfianza y sujeto de cuestionamiento. El tiempo dirá de la efectividad o no de la medida; de si la organización agotó su ciclo histórico; o, si merece una reforma integral que incorpore las nuevas realidades, las cuales no obedecen [ni se encuadran] al Orden Mundial acordado por “Los Tres Grandes” en 1945.

Mientras, la Asamblea sigue siendo el foro planetario por excelencia; así sea sólo para desahogarse; hacer catarsis en discursos que pocos escuchan; tirarse unos buenos selfies; o, dejar constancia ante la historia de que estamos obligados a transitar el mismo camino, todos juntos.