Las Mercedes y las ataduras de nuestro tiempo

Al regalarnos a Nuestra Señora de las Mercedes como Madre y Patrona, Dios nos ha entregado un signo de esperanza. Ella, al mostrarnos las cadenas rotas entre sus manos, proclama que estamos llamados a vivir en libertad. No obstante, nuestro pueblo sigue cargando con nuevas formas de esclavitud: la corrupción, la violencia, la injusticia y las adicciones. Son ataduras que oscurecen nuestra vocación de hijos libres.

La Virgen no se cansa de recordarnos que la fe en Cristo es fuerza de liberación y de dignidad. Celebrarla es reconocer su cuidado maternal y asumir el compromiso de construir una sociedad sin cadenas, donde reinen la justicia, la fraternidad y la paz.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.