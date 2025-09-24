El Constitucional ha reiterado su precedente sobre la inadmisibilidad de la acción de amparo para reclamar la readecuación de una pensión, por la existencia de otra vía que considera más idónea y eficaz, que es el recurso contencioso administrativo (TC-0811-25)

Se trata de un caso de dos exoficiales de la Fuerzas Armadas, que interpusieron una acción de amparo de cumplimiento, exigiendo a la Junta de Retiro de esa entidad el cumplimiento de la ley 139-13, y su reglamento de aplicación, a fin de que se le aumente el monto de las pensiones.

La acción de amparo de cumplimiento fue acogida por la Segunda Sala del TSA, pero al conocer un recurso de revisión, el TC revocó el fallo impugnado, recalificó el amparo como ordinario, y, a la vez, lo declaró inadmisible, por la existencia de otra vía, en virtud del artículo 70.1 de la ley 137-11.

Al respecto, el TC hizo el siguiente razonamiento: En efecto, hemos comprobado –como venimos de señalar– que los entonces accionantes no pretenden el cumplimiento de una ley o acto administrativo, sino la impugnación de unas resoluciones administrativas con la finalidad de readecuar los montos de sus pensiones; cuestión que –como se ha dicho– debe dilucidarse por ante la justicia ordinaria.”