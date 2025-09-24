El costo de no invertir en el futuro

Hace apenas dos décadas, Israel estaba al borde de una crisis económica que amenazaba con llevar al país a la quiebra. Hoy, es reconocido como el “milagro económico” del siglo XXI y la célebre Start-Up Nation: un país de unos 10 millones de habitantes que lidera el mundo en innovación tecnológica, patentes, biomedicina, ciberseguridad y energías limpias.

La respuesta no está en la suerte ni en discursos. Está en una decisión de Estado: invertir en el futuro.

Israel invierte más del 5% de su PIB en investigación y desarrollo (I+D), lo que ha permitido el surgimiento de más de 6,000 startups tecnológicas, exportaciones multi millonarias de conocimiento y una red de universidades que no solo enseñan, sino que transforman. La inversión acumulada en este ecosistema ha superado los 33 mil millones de dólares desde el año 2000. Y lo más impresionante es que más del 85% de esa inversión ha sido privada, gracias a un marco de políticas públicas que impulsan la innovación.

El resultado: un país con más de 145.000 empleados en I+D y un ecosistema que exporta innovación en cada área del conocimiento.

Mientras tanto, en República Dominicana seguimos apostando principalmente por el cemento, los hoteles y las zonas francas, mientras el resto del mundo invierte en conocimiento e innovación. Y aunque la infraestructura física es necesaria, lo que realmente eleva a los países no son las carreteras, sino las ideas.

Según el documento “Inversión pública como guía del desarrollo” de Elías Cornelio, nuestra inversión pública ha estado históricamente marcada por la politización de proyectos, una baja ejecución presupuestaria y la falta de visión estratégica, síntomas claros de que seguimos construyendo el pasado mientras el mundo diseña el futuro.

Es fácil decir que no hay recursos, pero lo cierto es que la falta de inversión en el futuro es lo que nos condena a la dependencia. Países como Israel, Estonia o Singapur entendieron que el conocimiento no solo genera riqueza, sino soberanía. Que invertir en inteligencia artificial, biotecnología, ciberseguridad y energías limpias no es un lujo, es una urgencia.

La consecuencia es clara: Israel pasó de la vulnerabilidad económica a convertirse en el país con más startups per cápita del mundo, atrayendo inversión extranjera y liderando sectores estratégicos globales. República Dominicana, en cambio, sigue dependiendo de sectores tradicionales —turismo, zonas francas, construcción— con poca innovación y escasa inversión en capital humano de alta tecnología.

No se trata de un simple dato macroeconómico. Invertir en I+D impacta directamente en la salud pública, la educación, la creación de empleos de calidad y la soberanía tecnológica.

El desafío para la República Dominicana es dejar de ver la inversión en innovación como un gasto y asumirla como lo que es: una inversión estratégica con tasas de retorno social y económico de entre 10% y 25%, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo.

Este no es un sueño imposible. Es una decisión política. Y cuanto más la posterguemos, más caro será el costo. Cada año que pasa sin invertir en el futuro, es un año que regalamos a otros países que sí lo están haciendo. Cada joven talentoso que se va por falta de oportunidades, es una oportunidad perdida para nuestro país.

No se trata de copiar modelos ajenos, sino de entender que en un mundo globalizado, la competitividad se mide en conocimiento, no en metros cúbicos de concreto.

El momento de actuar es ahora.

La gran pregunta no es cómo Israel pasó de desierto a potencia. La pregunta es: ¿Cuándo dejaremos de tenerle miedo al futuro?