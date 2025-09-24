El poder que corrompe...

Se repite con frecuencia la frase: “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. No se trata de un simple eslogan político, sino de una constatación antropológica: cuando el ser humano no reconoce límites, termina despertando lo peor de su corazón. La psicología lo confirma: allí donde no hay controles ni contrapesos, la mente humana tiende a justificar sus excesos y a normalizar la ambición. Y la Biblia lo había advertido: “El corazón del hombre está inclinado al mal desde su juventud”.

El gobernante no se vuelve corrupto al llegar al poder; más bien, el poder revela la corrupción que ya habitaba en su interior. Quien llega al poder sin un camino de autoconocimiento y de dominio de sí mismo, corre el riesgo de engrandecerse como la fábula de la rata que quiso igualarse al buey, olvidando su pequeñez. El primer antídoto frente a la corrupción es, entonces, conocerse a sí mismo, reconocer límites y no olvidar nunca los orígenes.

La tradición bíblica recuerda que el verdadero poder es servicio. Jesús lo proclamó con firmeza: “El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el servidor de todos”. El poder que no sirve para proteger al débil, sencillamente se convierte en opresión y debe ser derribado. Desde la ética cristiana, gobernar no es “ir a buscar lo mío”, como tristemente se escucha en nuestro lenguaje cotidiano, sino administrar lo que pertenece a todos.

En nuestra cultura dominicana, el amiguismo y el clientelismo socavan los principios más elementales de la justicia. Se cumple la ley con rigor para los pobres, pero se flexibiliza para quienes tienen dinero o apellidos sonoros. Esta desigualdad alimenta una percepción social peligrosa: que el poder está hecho para aprovecharse y no para servir. Así, la corrupción se vuelve parte de la mentalidad colectiva, transmitida como un hábito más que como una excepción.

¿Cómo romper este círculo vicioso? La respuesta no se encuentra solo en reformas legales o en nuevas instituciones —necesarias, sin duda—, sino en un proceso más profundo: la formación de la conciencia moral. La familia, la escuela y la Iglesia católica tienen aquí una responsabilidad ineludible. Educar en la verdad, en la honradez y en el temor de Dios es educar para la libertad. Como recuerda el libro de los Proverbios: “El temor del Señor es el principio de la sabiduría”.

La corrupción no es solo un problema político; es una enfermedad espiritual. Combatirla exige coraje y vigilancia. La justicia no es un regalo de los gobernantes, sino una conquista de los pueblos que se niegan a ser tratados como súbditos y exigen ser respetados como ciudadanos.

A mayor poder, mayor obligación de rendir cuentas. Y quien quiera ejercer autoridad sin controles, debería recordar estas palabras de Jesús: “A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho”. Allí donde se olvida esta verdad, no hay esperanza para la justicia. Pero cuando las familias, los pueblos y las comunidades despiertan, la esperanza se convierte en fuerza transformadora.