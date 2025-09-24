Abinader tiene serios problemas

Muchos pueblos del país sufren una crisis silenciosa, profunda, peor que la energética: no hay agua potable.

La crisis energética se ha recrudecido a niveles hasta hace poco insospechados.

El principal aeropuerto de una nación que supuestamente vive del turismo cerró dos veces por apagones, aunque se alimenta de una subestación especial, precisamente para evitar eso.

El dólar estadounidense pierde valor en todo el mundo, pero en la República Dominicana aumenta su valor, disparando los precios de la canasta familiar.

La delincuencia secuestró el país, y aumentan las ejecuciones extrajudiciales de la policía.

Ahora estalla lo que parece ser el peor escándalo de corrupción en la historia nacional; se habla de miles de millones robados. El presidente Luis Abinader, el hombre más informado de la nación, le envió a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, el expediente. La funcionaria recurrió a su usual divismo mediático, después de tres especiales de televisión sobre la corrupción en el SENASA, ella pidió que le enviaran unos videos.

Cuando se trataba de la corrupción del gobierno anterior, hubo allanamientos, detenidos, se hablaba de montos, Reynoso instrumentó 19 expedientes, pero con SENASA no ha hecho absolutamente nada. Jean Alian Rodríguez, el exprocurador, podría enseñarle a sacar “pejes gordos” de expedientes complicados, pero se enemistaron con él.

En julio, el presidente Luis Abinader negó que hubiera problemas en SENASA, politizó el asunto y acusó a la oposición de querer eliminar la cobertura a dos millones de personas.

Transcurridos dos meses, el mismo presidente remitió el expediente a la procuradora para que procediera judicialmente contra los implicados.

Después, sin que nadie lo acusara de nada, Abinader dijo que tenía amigos, pero negó que fuera cómplice. Con esa declaración, tiró a alguien al agua y parecería que confesó, porque quien se defiende de acusaciones que nadie le ha formulado, se auto incrimina.

Un país sin agua, ni luz, con el costo de la vida en aumento, emboscado por la delincuencia, y saqueado por la corrupción, Abinader tiene serios problemas.