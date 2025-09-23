La sorpresa del AILA

Para Aristóteles, la sorpresa era una cualidad imprescindible y necesaria para filosofar. Sólo desde el asombro que genera el hecho cotidiano, el hombre puede atreverse a ahondar en él; de lo contrario, le sería totalmente indiferente y no le generaría atención ni interés.

La capacidad de sorprendernos define nuestra propia existencia. En una sociedad en donde cada noticia “mata” a la anterior, nuestra capacidad de asombro está constantemente contra las cuerdas; casi en límite mismo de la credibilidad de la noticia. Estamos abrumados de informaciones redundantes que nos saturan, y es toda una proeza discernir entre lo que es importante y lo que no lo es.

La noticia del apagón general en el Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), el pasado domingo, desbordó la capacidad de asombro de una población que, sencillamente, no entendía cómo eso pudo haber pasado y –peor todavía–, cómo no se tomaron medidas para prevenir o mitigar el suceso.

El hecho hay que encuadrarlo en el contexto del cuestionamiento generalizado de que actualmente es objeto el gobierno en sus ejecutorias (en buen dominicano, una “mala racha”), y circunscribirlo también al sujeto en cuestión (AERODOM), quien se ha visto inmerso desde el año pasado en una crisis reputacional a raíz de la renegociación que realizara con el Estado, para extender la concesión por otros 30 años, a cambio de unos adelantos financieros destinados a ejecutar una serie de obras que la ciudadanía entiende que no se han realizado, de conformidad con el cronograma establecido.

La caída del suministro de energía en el AILA afectó las operaciones en tierra, lo que imposibilitaba el despegue o aterrizaje de aeronaves por no cumplir con requisitos de soporte interinstitucional. Que en el principal aeropuerto del país –la puerta de entrada a Santo Domingo–, la primera impresión que se lleva un visitante (etc.) sea un aeropuerto sumido en la oscuridad, genera muchas interrogantes que exigen una respuesta inmediata.

El Estado es el regulador, supervisor y fiscalizador de la prestación de un servicio público de manos de una empresa privada, y tiene la obligación de exigir toda la información detallada sobre qué pasó y, sobre todo, por qué pasó; bajo el supuesto de que existieran unos protocolos de emergencia, que, evidentemente, no funcionaron.

La ciudadanía merece no sólo explicaciones y resarcimientos, sino que la empresa debe de ser investigada y, si la investigación así lo determinase, sancionada de manera ejemplar.

El AILA parece más un ventorrillo de los años 70’s que un aeropuerto de primer nivel. Donde los baños o aires acondicionados no funcionan de manera cotidiana, no debería sorprender que no existan planes de contingencia para hacer frente a situaciones que rayan en lo inaudito, y que desbordan la capacidad de sorpresa de todo un pueblo, que aún no sale del asombro de ver a la principal infraestructura aeroportuaria del país, sumida en la más absoluta oscuridad tercermundista.