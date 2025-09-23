Julián Fernández y su guaguancó

El 15 de septiembre pasado, falleció en Santo Domingo el destacado músico cubano Julián Fernández. Artista de reconocimiento internacional y ser humano de excepción, Julián fue un experimentado bajista, miembro del mítico grupo Moncada y estrecho colaborador en múltiples grabaciones de los grandes nombres de la música cubana, como Los Van Van, NG La Banda, Irakere, entre otros. Vivió en suelo dominicano desde la década de los noventa, donde logró instalarse y continuar su labor de aportar buena música al mundo.

Raúl Pérez Peña (Bacho) mantuvo siempre una admiración especial por Julián y su compañera Abigail García, desde los tiempos en que los conoció hace más de tres décadas en el Instituto Cubano de Radio y Televisión de Cuba (ICRT). Desde entonces, fuimos testigos del gran cariño que Bacho le tenía a Julián y de esa devoción por la cultura cubana que tanto los unía. Hoy saludamos la memoria de Julián Fernández, un hombre bueno que supo hacer de su existencia una misión de paz, alegría y arte. Nuestro abrazo solidario hacia Abigail, sus hijos y a Mayito García, su cuñado y entrañable amigo nuestro.