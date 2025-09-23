La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 es un acontecimiento esperado y recibido año tras año con mucha alegría por el pueblo capitaleño y de otras latitudes.

Dedicada a Frank Moya Pons, historiador y gran dominicano, la presente feria llega de la mano de Roberto Ángel Salcedo ministro de cultura y con grandes planes para la misma.

Es urgente una campaña nacional para enseñar historia patria, por eso la dedicatoria a un historiador viene como anillo al dedo.

El libro, base de todos los saberes tiene que llegar al niño dominicano igualmente de manera urgente, por eso la Feria está dedicada a los niños, realmente la esperanza de la patria.

Las buenas palabras, el folklor y todo lo que sea cultura nacional e internacional está en la Feria, una nueva oportunidad de darnos un baño de saber.

Creo que la presente Feria debe ser un éxito, y he escrito que creo que la gestión de Robertico como es conocido será memorable, hay un compromiso real y evidente del presidente Luis Abinader, lector por vocación y herencia paterna de que así sea, vamos a la feria del libro, necesitamos muchos millones de libros.