Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

¡A la feria del libro"

Avatar del Germán Martínez
Germán Martínez

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 es un acontecimiento esperado y recibido año tras año con mucha alegría por el pueblo capitaleño y de otras latitudes.

Dedicada a Frank Moya Pons, historiador y gran dominicano, la presente feria llega de la mano de Roberto Ángel Salcedo ministro de cultura y con grandes planes para la misma.

Es urgente una campaña nacional para enseñar historia patria, por eso la dedicatoria a un historiador viene como anillo al dedo.

El libro, base de todos los saberes tiene que llegar al niño dominicano igualmente de manera urgente, por eso la Feria está dedicada a los niños, realmente la esperanza de la patria.

Las buenas palabras, el folklor y todo lo que sea cultura nacional e internacional está en la Feria, una nueva oportunidad de darnos un baño de saber.

Creo que la presente Feria debe ser un éxito, y he escrito que creo que la gestión de Robertico como es conocido será memorable, hay un compromiso real y evidente del presidente Luis Abinader, lector por vocación y herencia paterna de que así sea, vamos a la feria del libro, necesitamos muchos millones de libros. 

Tags relacionados