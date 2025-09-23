Carta a Orlando en su natalicio 81

Inolvidable hermano, supongo que este 23 de septiembre, como hacíamos todos los años, estarás con nuestros padres y hermanos celebrando ese grandioso día; en que gracias a que no nací hembra, decidieron seguir intentando una vez más y así llegaste tú .

Orlando Martínez fue asesinado el 17 de marzo de 1975.ARCHIVO/LD

Sin importar los sufrimientos, pudimos disfrutarte casi 30 años , lo suficiente para dejar una hermosa y útil historia en tu país.

En este artículo no es necesario resaltar tus logros, que ya son altamente conocidos, sólo quiero felicitarte y confirmarte que tu materia se transformó en recuerdos, gloriosos y dolorosos, y siempre cargado de orgullo familiar.

En otras ocasiones, he mencionado algunos nombres que son referentes en el país, y que se refieren a ti con respeto, y admiración, esta vez quiero referirme al licenciado Miguel Franjul, director del Listín Diario y que hoy es una pluma que ocupa el dintel del país. En los 50 años de tu partida a destiempo, llenó las páginas del listín con tu nombre.

Te agradezco que me enviaras en la persona del doctor Ricardo Nieves a un hermano para que ocupe tu lugar, en nuestra defensa, este es un guerrero y un pro intelectual. Se ha hecho costumbre en las fechas del 17 de marzo y 23 de septiembre recordarte con algún acto al alusivo a tu memoria. Podría mencionarte algunos : en tu pueblo natal, Las Matas de Farfán, el proyecto MLF que dirigen Roa , Adolfo Arbaje , y Jonathan Sánchez están logrando motivar a los estudiantes con el Premio a la Excelencia Estudiantil y lo hacen este 23 de septiembre a tu nombre y en San Juan de la Maguana, el profesor de la UASD y presidente del Colegio de Periodista licenciado Luis Pérez dará una charla en la Plaza Museo que lleva tu nombre, con el tema: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PENSAMIENTO ÉTICO .

Como puedes ver, aun vives en el corazón de gentes que valoran tu sacrificio .

Hasta siempre inolvidable hermano …