Requerimiento de entrevistas para solicitantes de visa de no inmigrantes

A partir del 1 de octubre de 2025, la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante, incluidas las renovaciones, deberán asistir a una entrevista presencial con un oficial consular de los EE. UU.

Algunos solicitantes de visas temporales (visas B), trabajadores agrícolas temporales (H-2A) y empleados de gobiernos extranjeros que estén renovando dentro de los 12 meses de expirada su visa anterior de diez años de validez, sin rechazos previos, pueden estar exentos del requisito de entrevista. Todos los demás solicitantes, sin importar la edad, deberán presentarse a entrevista, incluidos los menores de 18 años y los mayores de 79. Esto implica que todo solicitante deberá programar una cita al centro de atención de visas (VAC) en Sambil y otra cita en el consulado ubicado en la Av. República de Colombia #57.

Esta actualización responde a una orden gubernamental. Las entrevistas presenciales siguen siendo una de las herramientas más importantes del Departamento de Estado para detectar fraude y confirmar la elegibilidad para una visa.

Para más información sobre los requisitos y procedimientos, visite la página web do.usembassy.gov/es