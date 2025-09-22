Las redes y el retiro

En una sociedad de raíces judeocristianas, las varias ocasiones en que Jesús se retiró a orar en la montaña, –sólo o acompañado– deberían ser prueba suficiente sobre la importancia de eso que los teóricos de la gestión estratégica popularizaron en los años 60’s, sobre la necesidad de las organizaciones de pensar a medio y largo plazo, sin dejar que el día a día anule esa necesidad vital.

En efecto, previo a sus grandes decisiones, Jesús se retiraba a meditar sobre lo que, a continuación, haría (predicar el Evangelio, escoger a sus 12 discípulos, transfiguración, Sermón del Monte). Antes que él, filósofos y generales se retiraban del bullicio cotidiano que los rodeaba para pensar con claridad; la historia puede corroborar la realización de esa práctica a lo largo de milenios.

“Pensar fuera del bosque” o “fuera del cajón” es necesario, para poder, sin encontrarse atrapado por la urgencia diaria, pensar con claridad acerca de los pros y contras de determinados procesos, actitudes, desafíos; reconocer fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoras; aumentar la cohesión del grupo (el “Espíritu de Cuerpo” de la milicia); establecer hoja de ruta o cronograma de trabajos futuros sobre la base de las necesidades, recursos disponibles, potencialidades y riesgos.

Quitando el “lenguaraje” organizacional, eso aplica para cualquier entidad colectiva donde (como la Iglesia) dos o tres estén reunidos en torno a un propósito. Hay retiros espirituales, corporativos, institucionales –etc.–, y muchas entidades privadas, públicas, de beneficencia, organizaciones sin fines de lucro, bancos, militares, etc., realizan cada cierto tiempo jornadas de esta naturaleza. Lo de la etiqueta (“retiro”, “taller de planificación”, “jornada de reflexión”) dependerá del modo chulámbrico de los organizadores del evento, pero la pertinencia, idoneidad, funcionalidad y eficiencia de este tipo de actividades, está más que probada.

El problema no es la herramienta organizacional, sino el morbo. Las redes se han auto abrogado el moderno papel de Ágora digital, y la de Atenas es una chambra frente al populismo y demagogia con que se maneja en el ecosistema digital la dinámica del escrutinio y cuestionamiento. Vamos, que las redes son el moderno Santo Oficio donde se determina quién es el hereje y la manada digital actúa como Le Bon estableció que actuaban las masas: irracionalmente.

Verdades sean dichas. Sea con guitarra o con violín, los políticos instrumentalizan ese impulso crítico generalizado de las redes. Esto opera a favor o en contra, pues quien quiere ser martillo debe de estar dispuesto a ser clavo... Que la alternancia no es sólo en el poder, también en las críticas, por más reales o absurdas que sean.

La actividad del PRM en Jarabacoa es un ejemplo. Al gobierno le hace bien pensar fuera del cajón y del agobio institucional de cada día, tanto en el plano político interno (problema de ellos), como en planificarse, organizar y mejorar su capacidad de respuesta ante los problemas nacionales (problema de todos), y eso está bien.